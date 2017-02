San Valentín | Felices sin media naranja

Tener pareja ni es la llave para la felicidad ni condición indispensable para que una persona se sienta plenamente realizada. Con motivo del Día de San Valentín, psicólogos gallegos recuerdan que el ser humano necesita mantener "relaciones de amor" con otras personas, pero que es un error identificar esta premisa únicamente con una pareja. "Se pueden cubrir estas necesidades con los padres, los hijos, los amigos... De hecho, a veces, ocurre al revés, gente que está en pareja y no se siente satisfecha con su vida", indica la psicóloga Concha Rodríguez Pérez, coordinadora de la Comisión de Xénero del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

"El ser humano precisa tener amor, entendido como alguien que se preocupe por nosotros, cariño, abrazos... y todo eso hoy en día, incluso la sexualidad, se pueden tener y desarrollar sin necesidad de estar en una relación sentimental", indica esta especialista, quien recuerda que el papel de la pareja ha ido evolucionando con el paso del tiempo. "Antiguamente, cuando se vivía en tribus, no tenía la misma importancia que ahora e incluso hace décadas no era igual que en la actualidad, donde debido al ritmo de vida que llevamos se concentran muchos roles en la pareja, roles que antes desarrollaban los vecinos o los amigos y se le da mucha importancia a la pareja, se le exige más y esto a veces lleva a sufrir más estrés y a que surjan problemas en la relación", indica Concha Rodríguez.

Los expertos reconocen eso sí las ventajas que tiene el estar en pareja. "Si la relación va bien supone tener una garantía de que esa persona va a estar ahí, va a colaborar con nosotros, va a ser alguien con quien se pueda hablar de lo bueno y lo malo, nos cuidará... Como decía un conocido mío es como pasar de tener dos brazos a cuatro, sabes que a donde no llegues tú, lo hará él", indica esta psicóloga gallega, quien resalta que siempre que la relación "funcione porque de lo contrario en vez de cosas positivas, mantenerla será algo negativo".

Pese a estas ventajas, Concha Rodríguez insta a no darle más importancia de la necesaria al hecho de tener o no una pareja sentimental. "Es solo un complemento más en nuestra vida, no es más esencial que tener trabajo o tener amigos y desde luego no puede sustituir a todas las demás facetas de nuestra vida porque, ¿qué ocurre si rompemos o si muere?", sostiene esta especialista del Colexio de Psicoloxía.

Pero la teoría de los especialistas choca con la realidad diaria que viven muchas personas que desean, sin éxito, mantener una relación sentimental estable. Los expertos recuerdan, eso sí, que no todo el mundo tiene la misma necesidad de lograr una pareja. "Hay estudios que muestran diferencias por sexos. Hay informes que revelan que los hombres tienen mejor salud cuando están en pareja y las mujeres, al contrario, están mejor cuando están con sus amigos. Un ejemplo se ve cuando uno de los cónyuges fallece. Hay muchas viudas que no vuelven a tener pareja y que disfrutan plenamente de su vida mientras que en el caso de los hombres, es más habitual que vuelvan a tener una relación", indica esta psicóloga gallega.

Para quienes buscan el amor sin conseguirlo, los expertos aconsejan ponerse expectativas realistas y alcanzables. "Hay que tener claro lo que estamos buscando y plantearse si no será un imposible. Hay mucha gente que todavía busca el ideal de amor romántico que luego no se ajusta con la realidad. Además, todo depende de la edad. Con los años nos hacemos más exigentes, tenemos unos hábitos marcados que es difícil modificar y no aceptamos cosas que sí pasábamos de más jóvenes", indica Concha Rodríguez, quien por ello insta a "reformular" lo que realmente se busca en la pareja para "no ser víctimas de un sueño equivocado" que lleve a unir un fracaso amoroso tras otro.

Y hay a quienes le ocurre justo lo contrario. No saben estar solos y enlazan una pareja tras otra aunque no siempre sea una relación sana ni satisfactoria. "Es gente que no aprendió a encontrar sus ritmos estando sola o que es víctima de falsas creencias como que si está sola a su edad por algo será, mentiras que se creen ellos mismos. Necesitan siempre estar en pareja, una ruptura supone un trauma para ellos y esto hace que no se paren mucho a la hora de buscar una nueva pareja y muchas veces están con quien no deben por estar con alguien", indica Concha Rodríguez.

Pese a que una parte de la sociedad todavía considera que lo normal es querer tener una pareja, esta psicóloga asegura que se avanza poco a poco y afirma que cada vez son más los que no consideran "un fracaso" el vivir sin una relación sentimental. "Cada vez hay más gente que tras varias experiencias negativas decide no buscar ya una pareja y ya no es raro que una mujer decida tener hijos sola", indica. "No se ve como un fracaso, sino como una elección", resalta.