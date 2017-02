Verino 'reinventa' la pasarela

El diseñador y modisto Roberto Verino muestra esta tarde en la pasarela madrileña sus propuestas para la primavera-verano de este mismo año en un desfile en el centro de la capital

Tras un paréntesis de un año alejado de la pasarela madrileña, el gallego Roberto Verino regresa esta tarde a la Semana de la Moda de Madrid -Mercedes-Benz Fashion Week- y lo hace por la puerta grande, como abanderado de la tendencia Lo veo, lo quiero (See Now, Buy Now), presentando sus propuestas para la primavera-verano de este mismo año. Con este cambio de rumbo, del que alardean firmas internacionales como Tom Ford o Burberry, el veterano diseñador busca "satisfacer las exigencias" de unos clientes que, cada vez más, "desean comprar piezas de calidad y diseño al instante", en el momento en el que el creador desvela su colección.

"Este nuevo concepto de negocio no lo impone ninguna pasarela, es el sentido común", explica Verino, quien reconoce que las nuevas tecnologías han cambiado la industria de la moda. "La prensa ya no tiene exclusividad, cualquier persona con un teléfono móvil puede difundir tendencias, el que manda es el smartphone", añade el creador gallego, para quien esta tendencia de compra al instante "es una herramienta más para vender, pero no la única".

Verino aclara que la tendencia Lo veo, lo quiero nada tiene que ver con la corriente fast fashion (moda rápida), ni con la prendas low cost. "Competimos no en precio, en exclusividad", subraya el diseñador gallego, quien insiste en que comprar de manera inmediata no es sinónimo de hacerlo de manera compulsiva: "Nuestras prendas son atemporales, forman parte de la vida, de momentos inolvidables", puntualiza Verino, que siempre ha apostado por un armario donde "prima la calidad y el diseño". "Nuestra finalidad debe ser siempre satisfacer las exigencias del cliente, porque él es el rey", remarca.

En su regreso a la Semana de la Moda de Madrid, Roberto Verino romperá moldes por partida doble. Y es que además de abanderar la tendencia Lo veo, lo quiero, el creador gallego presentará sus propuestas para la primavera-verano de este año fuera del recinto de Ifema, en un edificio emblemático de la capital, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol. "Con este cambio de localización también buscamos satisfacer al cliente, acercando la moda a la calle", destaca Verino.

Sobre la pasarela madrileña, el diseñador gallego mostrará Cannes, sun?s, una colección inspirada en la Costa Azul, "un escenario idílico donde vivir un romance inolvidable de verano". Verino juega con el concepto de que "el mejor verano está por llegar", y lo hace vistiendo las siluetas con sencillas cam?sas de rayas azul cielo combinadas con pantalones de lino blanco que juegan a ser faldas. El eterno femenino/masculino despliega todo su encanto en lo nuevo de Verino, un homenaje a la esencia de la marca, con más de treinta años de historia.

La napa extra light en negro y beige sube la temperatura en el universo Verino, el estampado floral pone el toque femenino y el oro y los brillos metalizados seducen en vestidos après-midi. Trajes de baño de estilo retro, rayas por doquier, llamativos bordados en oro, pulseras XL de plexiglás de color, botines b?color o sandalias con tiras de grosgrain completan los estilismos femeninos del diseñador gallego para la temporada que está a punto de comenzar.

Para él, Verino propone trajes de lino blanco de impoluto corte y renovados sastre de pantalón bermuda camel. Flores en camisas para el día, y un smoking de lino negro con raya de satén, para la noche. En los pies, zapatillas deportivas con puntera plata y sandalias mínimal de tiras de cuero.

El 'circo' de Jorge Vázquez

Roberto Verino no es el único diseñador gallego que mostrará sus nuevas creaciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El betanceiro Jorge Vázquez, uno de los grandes triunfadores en la última edición de la pasarela madrileña, presentará el lunes Cirque, una colección para el otoño-invierno 2017/ 2018 que recupera la estética circense, que el propio Vázquez define como "un homenaje a los sentidos y a los sueños".

El vestuario de malabaristas, funambulistas, payasos o contorsionistas también puede "ilusionar" a la pasarela, según el creador betanceiro, quien propone siluetas afiladas, casi arquitectónicas, que se traducen en marcados hombros "inspirados por una estética cosntructivista pero muy femenina", con vestidos donde mandan las transparencias, los drapeados y la fluidez.

Elegantes trajes sastre se mezclan con prendas más deportivas, como bombers o sudaderas, en Cirque, una colección con predominio de tonalidades como el rosa, el rojo caramelo, el mostaza, el azul marino, el negro o el blanco y esampados geométricos que "transforman" la silueta de la mujer. Mucha fantasía con dibujos estelares, arlequines, brocados de inspiración asiática, animales y los tradicionales estampados florales que forman parte de la esencia de Jorge Vázquez.

El diseñador betanceiro trabaja las prendas de su nueva colección con tejidos puros y delicados como el cashmere, el tul plumeti, el creppe de chine, el gazar de seda, la organza o el lino, combinados con otras texturas más ricas, bordadas en cristal e hilo metálico. No faltan en sus creaciones, además, las aplicaciones de perlas, los brocados, los encajes, los desflecados y los cuellos de visón.

Jorge Vázquez completa sus estilismos con abrigos de piel de Santiago del Palacio, entendidos como piezas "artesanales y únicas". En los pies mandan los stilettos, las sandalias de tacón y las babuchas, confeccionados en terciopelo, raso y ante escarchados en glitter, en colaboración con la firma española Molé Molé; y los calcetines de canalé a rayas, de rombos o estampado arlequín, piezas de edición limitada de Jimmy Lion para la firma. En cuanto a las joyas, destacan las gargantillas de perlas en forma de chokers -uno de los accesorios más icónicos de la década de los ochenta y una de las tendencias más seguidas de esta temporada-, realizadas por la joyería madrileña Aguayo.