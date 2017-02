Estudiantes gallegos piden en la calle que la nueva ley "no sea un maquillaje" de la Lomce

Dos manifestaciones recorrieron las calles de A Coruña para protestar contra la ley educativa

Un 90% de seguimiento de la huelga de ayer en enseñanzas medias y un 85% en la universidad, según la organización estudiantil Erguer, que convocó el paro en 16 localidades gallegas con el apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Estudiantes de ESO, sobre todo de 3º y 4º, de Bachillerato, FP y Universidad protagonizaron ayer la tercera jornada de huelga en contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Portaron pancartas reiterando su "no" a la ley educativa y también su rechazo al 3+2 -tres años de carrera y dos de máster-, modelo que temen que se aplique el próximo año en nuevos grados y que, según los manifestantes, "encarecerá el coste" de la Educación Superior.

En los institutos gallegos el seguimiento no fue homogéneo, si bien hubo aulas totalmente vacías, con alumnado que secundó la huelga al 100%, y otros en los que no se presentó el 50% del alumnado. Donde más se visibilizó la jornada de huelga fue en la calle, donde cientos de estudiantes de toda Galicia protestaron para exigir la derogación definitiva de Lomce y para defender un sistema educativo "público y de calidad". En A Coruña, se celebraron dos manifestaciones, una por la mañana, que salió pasadas las 12.00 horas de la plaza de Vigo en un ambiente festivo y encabezada por una pancarta en la que se podía leer Non aos recortes no ensino público, y otra por la tarde, que partió a las 19.00 de la plaza de Pontevedra.

Tanto Erguer como el sindicato CIG-Ensino, ambos en la Plataforma Galega en Defensa do Ensino junto a las ANPA de A Costa da Morte, Ferrolterra, Compostela, Lugo, Sindicato de Estudantes o BNG, entre otras organizaciones educativas, criticaron las negociaciones que se están produciendo en el Congreso para lograr un pacto por la educación, "al menos tal y como se propone", al considerar que se está negociando "de espaldas a la comunidad educativa".

Paralización de las 'reválidas'

Los convocantes de la jornada de huelga de ayer consideran, además, que las conversaciones para el pacto educativo entre las distintas fuerzas políticas "parten de la Lomce, es decir, de premisas perjudiciales para el sistema", según sus palabras. "La alternativa a la Lomce no puede ser un mero maquillaje de la misma", advirtió Iria Figueroa, portavoz de Erguer, quien apuntó que la norma se sigue aplicando a pesar de la "paralización de las reválidas".

El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, también insistió en esta línea, criticando que este intento de pacto "nace desde el fraude y la farsa" y "no cuenta con todos". "Este marco tiene que partir de la defensa inequívoca de la enseñanza pública y una ley gallega de Educación", advirtió Louzao, quien defendió que Galicia necesita una normativa propia "que responda" a "necesidades, carencias" y que parta de su propia "realidad social, cultural e histórica", que debe reflejarse en los contenidos curriculares.