El Gobierno deja en suspenso mil plazas de las oposiciones de Educación en Galicia

Hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado no se podrán convocar oposiciones de Educación. Este es el mensaje que el Gobierno central acaba de transmitir a las comunidades pese a que muchas de ellas ya habían anunciado que este año habría nuevas pruebas. Es el caso de Galicia, donde la Xunta contaba con poder ofertar unas mil plazas de docentes de Primaria, ESO y FP. Esta suspensión temporal de las posiciones puede afectar también a las de Sanidade aunque desde la Xunta reconocen que de momento no se les ha notificado nada respecto a las plazas sanitarias

El Gobierno central avisó ayer a las comunidades de que no pueden convocar las oposiciones de Educación de este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017. En la aprobación de dichos presupuestos es donde se establece la Oferta de Empleo Público y la tasa de reposición. La Xunta explicó que habían recibido el aviso de las oposiciones de Educación por parte del Gobierno central sin embargo no contaba todavía con ninguna notificación o aviso referido a las oposiciones de Sanidade, que podrían correr la misma suerte al no haberse aprobado los presupuestos, situación similar a la del panorama educativo.

El aviso llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas ya lanzaron al público su intención de convocar oposiciones en Educación. Es el caso de Galicia. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria expresó hace tiempo que convocará oposiciones de Educación este año, con una oferta potente: alrededor de 1.000 plazas (el año pasado llegó a 1.112). Educación avanzó que habrá convocatoria para 25 especialidades: todas las de maestro, una docena en Secundaria y cinco de FP. El Gobierno autonómico esperaba a conocer la tasa de reposición de este año para concretar el número de plazas, cuestión que iba a ser analizada en Mesa Sectorial en Galicia. El departamento educativo no realizó ayer declaraciones tras conocerse el aviso lanzado por el Gobierno.

El Ministerio de Hacienda emitió ayer este mensaje después de que varios representantes autonómicos denunciaran la imposibilidad de convocar estos exámenes. Según el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación trasladó a las comunidades en la Comisión general celebrada el martes la negativa de Hacienda a celebrar oposiciones sin presupuestos. La Junta de Andalucía, por su parte, expresó su decisión de continuar con la oferta de plazas públicas para el profesorado este año. "En Andalucía habrá oposiciones sí o sí. Esa es nuestra responsabilidad, cumplir con la gente, fortalecer los servicios públicos", expresó en Twitter su portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

El Gobierno de Aragón, por ejemplo, emitía un comunicado en el que aseguró que el Gobierno de España le informó de que "sin Presupuestos Generales del Estado no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes y que impugnarán las que se convoquen". Según el Gobierno aragonés, también consultó hace un mes al Ministerio de Educación el tema de la tasa de reposición para saber cuántas plazas podía convocar en total. Ante la falta de respuesta, según el Ejecutivo aragonés, la Consejería de Educación preguntó en la comisión general celebrada en Madrid este martes. Fue en dicho encuentro en el que el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, comunicó que el Ministerio de Hacienda le había trasladado la imposibilidad de convocar oposiciones.

Galicia también estaba pendiente de este aspecto para ver si podía llegar a igualar la oferta del año pasado, que superó las 1.100 plazas para profesorado. En todo caso, de ser así, se muestra partidaria de acatar la orden. Otras comunidades como Castilla-La Mancha ha decidido aplazar a 2018 esta convocatoria "debido a "criterios de inseguridad jurídica", que pasan por unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

El Ejecutivo extremeño parece inclinarse también por el aplazamiento de los exámenes para profesores, aunque la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, señaló que prefiere esperar a la Mesa Sectorial extraordinaria de Educación con los sindicatos prevista para hoy. En todo caso Esther Gutiérrez consideró ayer que el Gobierno central está utilizando las oposiciones de los cuerpos docentes para "presionar" de cara a los Presupuestos Generales, es decir, para su aprobación. Así lo dejó caer ayer. En todo caso, acata la decisión de no convocar: "No tendría ningún sentido ir en contra (de la decisión ministerial) porque estaríamos realizando una convocatoria ilegal y no le haríamos ningún favor a los opositores, interinos o no interinos". Según sus palabras, se podría haber hecho un real decreto ley para establecer una tasa de reposición de cara a estas oposiciones.

Por su parte, el sindicato CSIF exigió ayer al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas de la oposición que demuestren "sentido de Estado" y acuerden "sin más dilación" la oferta de empleo público de 2017, sin "regatear".

El ámbito que queda por concretar ahora es Sanidade. Precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó en el Parlamento que la Consellería de Sanidade prevé lanzar una oferta pública de empleo de 820 plazas. Advirtió que su intención es duplicar esa cifra hasta los 1.600 puestos si el Gobierno autoriza la eliminación de la tasa de reposición. Para ello, reclamó al PSOE su apoyo para sacar adelante los presupuestos, porque "sin cuentas aprobadas" no será posible. "No nos consta que en el ámbito de sanidad se haya emitido ningún informe o comunicación", decía ayer Sanidade.