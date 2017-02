Educación mantiene en suspenso hasta abril las oposiciones a la espera de si hay Presupuesto

Si las cuentas estatales se aprueban más tarde, las pruebas se retrasarán y los profesores no podrán incorporarse con el inicio del curso n La Xunta puede convocar con la tasa de reposición de 2016

"La fecha tope es mediados de abril. Si entonces tenemos seguridad para poder convocar, podríamos hacer la convocatoria de Educación", aseguró ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien hasta entonces mantendrá en suspenso las pruebas para que los candidatos a profesor se hagan con mil plazas en la enseñanza pública.



Hasta mediados de abril las oposiciones de Educación en Galicia estarán en el aire, tras la advertencia del Ministerio de Hacienda de que hay que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que son los que fijan la tasa de reposición de este año y la oferta pública de empleo, para convocar las pruebas de acceso del profesorado a la enseñanza pública en Galicia.

¿Por qué esperar hasta mediados de abril? Porque si la aprobación de las Cuentas de 2017 de un Gobierno que está en minoría en el Congreso se retrasa más, la Xunta se quedará sin margen de tiempo para organizar las pruebas, celebrarlas, corregir los exámenes y que los profesores estén en su puesto en septiembre para el arranque del curso. Entonces, lo aconsejable, apuntan fuentes de la Xunta, sería no convocar este año. En el caso de las oposiciones de Educación, es clave apurar la aprobación de las Cuentas cuanto antes para que los profesores estén en su aula en el inicio del curso escolar. En el caso de Sanidad, no es tan urgente. El Congreso puede dar luz verde a los Presupuestos más allá de junio y luego convocarse las oposiciones, pues no hay una fecha para la incorporación de los nuevos médicos.

Feijóo trasladó ayer la presión para que los Presupuestos se aprueben en las Cortes a los partidos de la oposición, y en especial al PSOE, con quien el PP quiere contar para dar luz verde a las Cuentas. "Llevamos un año sufriendo las consecuencias del bloqueo en infraestructuras y ahora entramos en el bloqueo de las ofertas públicas de empleo", lamentó Feijóo, quien abogó porque "todos" entiendan que es "imprescindible tener una ley que habilite las ofertas públicas de empleo en España".

Feijóo abrió una posibilidad nueva, pero no confirmó si hará uso de ella en Galicia. Si en la fecha tope de abril que se marca no hay presupuestos del Estado, podría convocar oposiciones con cargo a la tasa de reposición del año pasado, pero el titular de la Xunta no quiso desvelar si empleará esta fórmula. Tan sólo informó de que existía. El año pasado, la tasa de reposición permitía convocar el 100% de las plazas de los profesores que se jubilaban, y así se sacaron 1.112 puestos. Educación no informó ayer de cuántos docentes se jubilan este año.

En el caso de Sanidad, con cargo a la tasa de reposición de 2016, las oposiciones serían para unas 800 plazas, pero la Xunta quiere duplicar la cifra y para ello no puede convocar hasta que se aprueben los nuevos Presupuestos, y se eleve la tasa de reposición. Así que las oposiciones de Sanidade también quedan en el aire.

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que el único mensaje que llevan transmitiendo últimamente es que se está trabajando "para sacar adelante los presupuestos y la oferta de empleo para 2017, que va de la mano de los presupuestos". "No contemplamos otro escenario", indicaron desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Las mismas fuentes confirmaron que "también afecta a Sanidad".

Los sindicatos educativos se mostraron muy sorprendidos por la advertencia de Hacienda y las distintas reacciones de las comunidades autónomas. "No se puede jugar con el profesorado y utilizarlo como arma política o moneda de cambio", expresó desde Segovia Julio Díaz, de ANPE. Apuntó que País Vasco acaba de convocar: "Madrid va a convocar y Cataluña también nos comenta que tiene intención". "No hay ninguna instrucción para que Galicia paralice", apuntó Díaz, quien añadió que una de las claves de este asunto es que en Educación las comunidades deben hacer la oferta de empleo en el primer trimestre. Tanto ANPE como CIG-Ensino indicaron que la Consellería de Educación mantiene la convocatoria de la Mesa Sectorial en Galicia para el próximo día 2, prevista en su momento para decidir y concretar el número total de plazas para la oferta pública de empleo de Educación para este año. Según fuentes del sector, en Galicia se convocaron oposiciones en 2009 en mayo, un mes y medio antes de los exámenes. Esto les permite pensar que sería posible un plazo incluso mayor que el aportado ayer por Feijóo. Por otra parte, las academias consultadas recordaron que en muchas ocasiones las oposiciones penden de un hilo hasta última hora y esa situación podría repetirse en este ejercicio.





