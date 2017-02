El Gobierno central pide "tranquilidad" a los opositores a docente y promete "una solución"

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, pidió ayer "tranquilidad" a los opositores tras la indignación mostrada en los dos últimos días por los aspirantes a profesores, que desconocen si este año tendrán finalmente exámenes a los que presentarse. El titular de la rama educativa del Gobierno les promete encontrar "una solución" a la situación creada por el bloqueo de los procesos selectivos en las comunidades autónomas para este año. Méndez de Vigo explicó, en sus primeras declaraciones tras encenderse las alarmas y la incertidumbre en comunidades y sector, que el Gobierno "está trabajando" para buscar una salida y quiso transmitir a los afectados un mensaje de "seguridad".

El ministro de Educación suavizaba así la idea lanzada hasta el momento por la cartera de Hacienda, que advirtió a las comunidades autónomas de que sin aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no pueden convocarse oposiciones (ni de Educación ni de Sanidad, pero es la convocatoria para profesores la que corre más prisa porque se cierra normalmente en el primer trimestre del año para que los docentes puedan incorporarse en septiembre en sus destinos). La de Sanidad puede esperar, por una cuestión de plazos.

"No contemplamos otro escenario que no sea la aprobación de los Presupuestos", indicó el jueves a este periódico el Ministerio de Hacienda. La reacción de las comunidades no se hizo esperar y actuaron de manera dispar: muchas, como Galicia, aguardan a que el Estado aclare la situación. País Vasco pasó a la acción y convocó. Extremadura y Murcia, tras hablarlo en reuniones formalmente, desconvocaron. Un día después el ministro de Educación promete una solución. "Vamos a ver cómo resolvemos este tema", indicó el ministro, si bien puntualizó que "si hubiera Presupuestos Generales del Estado sería mucho más sencillo" convocar las oposiciones. El ministro precisó que la Función Pública es competencia de Hacienda, que está negociando la ley de presupuestos de 2017 y hablando con las comunidades, según el Méndez de Vigo, que son las "más afectadas". "Son debates, diálogo y negociaciones que van en paralelo", puntualizó.

La oferta pública de empleo de 2017 para todos los sectores de las administraciones está ligada a la ley anual de cuentas del Estado de este mismo ejercicio, como advierte Hacienda, donde se fija la tasa de reposición de las plazas vacantes por jubilaciones.

Galicia es una de las comunidades que se mantienen en stand by a la espera de que se desbloquee la situación creada en Madrid, con los presupuestos pendientes de aprobación. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicaba el jueves que esperarán hasta el mes de abril. No descartó que sea posible utilizar la tasa de reposición de 2016 si no se aprueban las cuentas.

La consellería

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, habló ayer y dejó caer que la intención de la comunidad es seguir adelante. En declaraciones a los medios expresó que se mantiene la Mesa Sectorial con los sindicatos para el próximo día dos, como estaba previsto. Así lo confirmó la Consellería de Educación a los representantes sindicales.

Román Rodríguez expresó que la intención, de cara a este encuentro, es "tener todo preparado" para, en caso de desbloqueo de la situación en el ámbito nacional (refiriéndose a los Presupuestos Generales del Estado y a la tasa de reposición), "poder convocar las oposiciones al día siguiente".