"¡Sí, quiero pujar para ir de boda!"

Entre centenares de anuncios de zapatillas, móviles, videojuegos, relojes, juguetes, vestidos y gafas, también se pueden adquirir dos invitaciones para asistir a la boda de unos desconocidos. Esta es la propuesta que hace una pareja de novios de Valencia, que han decidido subastar en una conocida web dos invitaciones a su boda, que se celebrará el próximo verano.

En concreto, la idea fue de José Manuel García, que tras leer una noticia sobre los objetos más estrambóticos que se venden o subastan en internet, pensó que por qué no ofrecer dos invitaciones a su enlace. Y es que la ocurrencia no chirría tanto si se tiene en cuenta que en 'ebay' se ha llegado a subastar un fantasma dentro de un tarro, la supuesta ventana desde donde se disparó a Kennedy, un kit con todo lo necesario para matar vampiros o hasta el alma de una persona, según los anuncios creados.

"Ha sido un poco una locura. Viendo una subasta sobre noticias extrañas se me ocurrió: ¿Y si hay alguien que quiera venir a la celebración?", explica José Manuel, que conoce a su novia, Gloria Herrera, desde hace un año y ocho meses. ¿Pero quién querría asistir a una boda de unos novios con los que no tiene relación? "La web es internacional; quizás alguien quiera vivir una verdadera celebración cristiana", añade.

La subasta lleva dos días en la web, bajo el reclamo "invitation to my wedding" y con el aviso de que es "un anuncio real" y que se puede pujar en ella hasta mañana a mediodía. Hasta ayer tarde, dos personas habían pujado por ir a la boda: el valor se encontraba en los 2,50 euros. José Manuel asegura que serán los "invitados de honor" de "un día divertido y una boda genial", además de poder disfrutar de «una compañía especial».

Así, los novios (de 29 y 23 años) ofrecen la posibilidad de asistir a una "celebración religiosa y cristiana, en un ambiente festivo", ya que las invitaciones incluyen tanto la ceremonia que se desarrollará el 1 de julio en una parroquia del centro de Valencia, como el posterior convite que tendrá lugar en l'Alcúdia, con "comida a mediodía, barra libre y fiesta".

José Manuel se compromete a que los invitados "de honor" sean "acogidos" y les hará "sentirse cómodos" porque cree que "cualquier persona se merece estar bien y ser bien tratada".

La idea la puso en marcha sin perder tiempo y pilló por sorpresa a su novia, quien al principio se mostró "un poco reticente"; y también a su entorno, que hasta este martes no lo sabía. Para él, la "novedad" es una manera de hacer que el día del enlace sea "aún más especial" y "algo diferente".



El negocio de las uniones



A pesar de la alegría y la ilusión de la pareja, José Manuel lamenta los gastos que conlleva una boda. "Es bastante caro; un menú de 40 euros vale 100 si es para una boda. No le veo la lógica, es como si te vieran cara de moneda de un euro", ironiza el joven. Por eso, en caso de conseguir una suma importante de dinero, quiere destinarlo a la realización de un vídeo de la boda: "Si no, no habrá", apunta.

El joven confía en que más 'ebayers' se animen durante las últimas horas. "Siempre esperan hasta el final para pujar", sentencia. Él sabe del tema, ya que se considera un "friki" porque compra en la conocida web "casi todos los días".

También es muy aficionado a Instagram, donde asegura que colgarán fotos de los invitados 'ebayers' a su boda, que ya ve a la vuelta de la esquina. "Ya está ahí, ha pasado el tiempo muy rápido", confiesa entre risas. El enlace será el día en el que cumplen dos años juntos.