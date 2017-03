Cientos de coruñeses salen a la calle para exigir la derogación de la Lomce

Cientos de coruñeses salieron esta mañana a la calle para protestar contra los recortes en Educación y exigir la derogación de la Lomce en las dos manifestaciones celebradas con motivo de la jornada de huelga en la enseñanza, convocada en toda España. La primera de las marchas, organizada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público (formada por CIG-Ensino, el sindicato Erguer o el BNG) partió a las 11.30 horas de la Plaza de Vigo y recorrió gran parte del centro de la ciudad. Bajo lemas como Non á Lomce; Lei galega de educación o Construamos un sistema educativo de noso, unas 450 personas, según la policía local, marcharon hasta la subdelegación del Gobierno. Sólo media hora después, otra manifestación partía de la Plaza de A Palloza, convocada en este caso por la Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia (UXT, CCOO, Sindicato de Estudiantes o Iesga entre otros) también hacia el centro de la ciudad. La policía señáló que esta segunda marcha fue más multitudinaria al alcanzar los 650 participantes.

La Consellería de Educación y los convocantes de las manifestaciones contra la Lomce que se desarrollaron al igual que en A Coruña en otras ciudades gallegas, han aportado cifras muy dispares en cuanto al seguimiento del paro en los centros sostenidos con fondos públicos.

La jornada lectiva se desarrolló con normalidad en los centros de educación, de forma que se garantizó la apertura de los mismos para aquellos miembros de la comunidad escolar que decidieron no secundar el paro, "con un cumplimiento total de los servicios mínimos", destacó la Consellería.

En cuanto a las cifras, Educación indica que el porcentaje de personal -docente y no docente- de los centros educativos financiados con fondos públicos que secundó hoy la huelga fue tan sólo del 11,42%, un dato muy alejado del que ofrecieron los convocantes, que situaron el seguimiento entre el 85% y el 90%.

Así se refleja, sostiene la Administración educativa, en los datos recopilados a través de las jefaturas territoriales. En educación concertada el seguimiento fue del 0,39%, señala la Consellería.

Por provincias, los datos ofrecidos por la Xunta de seguimiento en los centros públicos fueron del 12,74% en A Coruña, 8,5% en Lugo, 9,94% en Pontevedra y 12,74 % en Ourense.

En cuanto a la enseñanza concertada, el paro fue secundado por el 0,53 % en A Coruña, 0,24 % en Lugo, 0,23 % en Ourense y 0,53 % en Pontevedra, indica Educación.

La Consellería ha lanzado un llamamiento "al entendimiento", al recordar que "en este momento se está consensuando un pacto educativo a nivel nacional, una oportunidad para dotar al país de un sistema educativo estable a largo plazo".

Este argumento ha sido rechazado por el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, que ha expresado su "rechazo al pacto de la educación, que no hace sino maquillar la propia Lomce".

Louzao ha exigido la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y el final de los recortes en la educación pública, así como que se restituyan los derechos profesionales y salariales del profesorado.

Asimismo, ha demandado una ley gallega de educación, "que garantice la equidad, la inclusión y una enseñanza laica y gallega".

A la Consellería de Educación, Louzao le ha pedido que "deje de actuar como un apéndice del Ministerio y se avenga a elaborar una ley de educación gallega que satisfaga de manera real las carencias de nuestro sistema educativo".

En esta línea se pronunció la portavoz de Educación del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, que exigió la restitución "de los derechos laborales del profesorado" y que se recupere "todo el cuadro de personal docente que fue destruido en los últimos años con las tasas de reposición".

Por su parte, los 11,4% han reclamado su participación en la negociación del pacto por la educación que se lleva a cabo en el Congreso entre las fuerzas políticas.