A Coruña, a la cabeza del país en suicidios

A Coruña registra una media de tres suicidios a la semana. Un total de 152 coruñeses se quitaron la vida durante el año 2015, lo que sitúa a la provincia como la cuarta del país con más muertes de este tipo, solo por debajo de Barcelona (333), Madrid (327) y Valencia (168), según los datos del informe Defunciones según causa de muerte que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. A Coruña se sitúa en el top five estatal pese a que el número de suicidios bajó un 11% en solo un año al pasar de los 171 de 2014 a los 152 de 2015.



Los datos del INE revelan que A Coruña concentra casi la mitad de las muertes por lesiones autoinfligidas en la comunidad gallega (el 47% del total) y se sitúa a gran distancia de la segunda provincia con más casos, Pontevedra, con 88 suicidios en el último año analizado. Tras ellas se sitúa Lugo, con medio centenar de casos, y Ourense, 28. Las cuatro provincias gallegas experimentaron un descenso de este tipo de muertes durante el último año aunque no en todas fue igual de importante. Pontevedra fue la que registró una mayor caída (un 20% menos ya que en 2014 se alcanzaron los 110) mientras que en Lugo bajaron un 18% (hubo 61 en el año 2014) y en Ourense solo se registró un caso menos.



Unas cifras que vuelven a situar a Galicia a la cabeza del país en número de suicidios. Con 318 casos en 2015, la comunidad gallega fue la quinta en la que más ciudadanos se quitaron la vida, solo superada por Andalucía (682), Cataluña (495), Comunidad Valenciana (348) y Madrid (327). En el lado opuesto, La Rioja (25) y Cantabria (38). Grandes diferencias, en función de la zona, que también se aprecian en el análisis por provincias. Tras Madrid, Barcelona, Valencia y A Coruña, el top ten de lugares con mayor número de suicidios lo completan Málaga, Asturias, Alicante, Sevilla, Murcia y Las Palmas, todas ellas por encima o rozando el centenar de casos al año. El final del ranking, lo protagonizan varias provincias castellanas -Salamanca, Segovia o Soria no llegan a la veintena de suicidios anuales- y Teruel (16 casos). Sin ir al otro extremo de la clasificación, en A Coruña se quitan la vida el triple de personas que en Ciudad Real, Navarra o Valladolid, todas ellas con medio centenar de muertes de este tipo, según el INE.





La estadística también permite analizar el perfil de quienes deciden quitarse la vida. En el caso de la comunidad gallega es algo mayoritariamente masculino. Siete de cada diez personas que se suicidan en Galicia son varones. Tasa similar en A Coruña (111 hombres, frente a 41 mujeres) y Lugo (35 y 15), que se dispara al 85% en Ourense (24 de los 28 fallecidos eran varones) y baja hasta el 67% en Pontevedra (29 mujeres y 59 hombres).No está tan claro, sin embargo, la edad media de quienes acaban con su vida. La cifra por grupos de edades apenas ofrece muchas diferencias. Los ocho suicidios en mayores de 85 a 89 años y los 18 de jóvenes de 15 a 29 años son las cifras más bajas registradas en la comunidad en el último año analizado. Por el contrario, entre quienes tienen de 40 a 50 años y entre los 75 y los 84 años, se superaron los sesenta casos en cada franja. En la mayoría de grupos de edad desglosados por el INE se registra al menos una veintena de muertos por propia voluntad.En cuanto al método utilizado para quitarse la vida, más de la mitad de las víctimas gallegas (unas 175, el 55% del total) opta por "lesiones autoinflingidas como ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación", según explica el informe del Instituto Nacional de Estadística. El segundo método más utilizado es el saltar desde una zona elevada al vacío (46 casos) y seguida, a gran distancia de ahogarse tras sumergirse de forma voluntaria en el agua (21 casos), envenenarse tras consumir drogas o medicamentos (16) y dispararse con un arma (13).Los expertos alertan del elevado número de suicidios en la comunidad gallega y recuerdan que, desde hace años, son muchos más los fallecidos por esta causa que por accidentes de tráfico. En 2015 -último año del que se disponen datos- fueron exactamente el doble: hubo 151 víctimas por accidentes de tráfico con vehículos de motor y 318 por suicidio, según el informa que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística.