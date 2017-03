Huelga de la enseñanza en A Coruña | Tres manifestaciones hoy en la ciudad contra la Lomce

Galicia se suma este jueves a la primera huelga general que se celebrará este año en el sistema educativo, a la que están llamados a participar tanto alumnos de todos los niveles de enseñanza, como profesorado y familias.

Las dos plataformas de enseñanza han llamado a la huelga en todos los niveles educativos, aunque cada una ha convocado su propio calendario de movilizaciones.

La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, en la que participan CIG-Ensino, Anpas Galicia o Erguer!, entre otras entidades, celebrará manifestaciones a las 11.30 horas. En concreto, en A Coruña (Praza de Vigo a Subdelegación del Gobierno en La Marina), Ferrol (Praza de España), Lugo (Praza da Horta do Seminario), Ourense (Subdelegación do Goberno), Pontevedra (Praza da Peregrina), Santiago (Alameda), Vigo (Praza América) y Ribeira (IES nº 1).

Esta entidad reclama, además, el impulso a una Ley Educativa gallega que atienda a las necesidades y particularidades de la comunidad autónoma, rechazando un pacto educativo que ofrezca una Lomce "maquillada".

Por su parte, la Plataforma en Defensa do Ensino Público, formada por CC.OO Ensino, FETE-UGT, STEG o Sindicato de Estudiantes, convoca a las 12.00 horas en A Coruña (Praza da Palloza a Cantón Gránde), Ferrol (Edificio de la Xunta), en Santiago (Alameda), Vigo (Praza América) Ribeira (IES nº1 Ourense) Lugo (Edificio Multiusos) y a las 19.30 horas en Ourense, ante la Subdelegación del Gobierno.

La jornada de protesta está convocada a nivel nacional por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en la que participan organizaciones como CC.OO., UGT, Ceapa o Sindicato de Estudiantes, entre otras entidades.

Los convocantes, que han llamado a "vaciar las aulas", han subrayado que el cambio educativo pasa por la derogación de la LOMCE y que esta huelga general es "un paso más" para seguir en esa dirección.

"Parecía imposible parar las 'reválidas' y lo conseguimos tras la huelga de padres y estudiantes del 26 de octubre. Con esta pasará exactamente lo mismo", ha afirmado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.

DIMISIÓN

Asimismo, han pedido la dimisión del 'número dos' de Educación, Marcial Martín, tras sus declaraciones en Palma de Mallorca el pasado 24 de febrero, en las que acusaba de irresponsabilidad esta huelga en un momento en que se ha iniciado el diálogo para el Pacto Social y Político por la Educación.

"Lejos de haber desaparecido los motivos que condujeron a la huelga, estos se han agravado gracias a la desafortunada actuación del Gobierno en boca del 'número dos' del Ministerio de Educación", ha afirmado la responsable del Sector de Enseñanza de UGT (FesP-UGT), Maribel Loranca.

Sobre todo, insisten en la protesta se produce en un escenario en el que se mantienen tanto los recortes como la Lomce, y han exigido el incremento del presupuesto dedicado a educación, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las contrarreformas universitarias y la recuperación de las plantillas y la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, entre otras demandas.