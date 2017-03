Miles de gallegos salen a la calle para exigir el fin de la Lomce, las 'reválidas' y los recortes

Miles de alumnos y profesores gallegos salieron ayer a la calle para exigir la derogación de la Lomce y las reválidas, protestar por los recortes en Educación y rechazar el decreto 3+2 -por el que las carreras pasarían a ser tres años de grado y dos de máster-, en el marco de la primera jornada de huelga general en la enseñanza del año, convocada en todo el país. La Consellería de Educación asegura que solo el 11,42% del profesorado secundó ayer esta jornada de paro, mientras que los sindicatos elevan el porcentaje al 63%. En cuanto al alumnado, la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público y el sindicato Erguer aseguran que entre el 80 y el 90% de los estudiantes gallegos ayer no fueron a clase mientras que la Xunta no aporta datos sobre el alumnado.



Las manifestaciones y concentraciones se sucedieron a lo largo del día en las diferentes ciudades gallegas. En el caso de A Coruña hubo dos marchas por la mañana. La primera de ellas, convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público (formada por CIG-Ensino, el sindicato Erguer o el BNG, entre otros) partió a las 11.30 horas de la plaza de Vigo y recorrió gran parte del centro de la ciudad. Bajo lemas como Non á Lomce, Lei galega de educación o Construamos un sistema educativo de noso, un millar de personas según ellos y unas 450 personas, según la Policía Local, marcharon hasta la subdelegación del Gobierno. Solo media hora después, otra manifestación partía de la plaza de A Palloza, convocada en este caso por la Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia (UXT, CCOO, Sindicato de Estudiantes o Iesga entre otros) también hacia el centro de la ciudad. La policía señaló que esta segunda marcha fue más multitudinaria al alcanzar los 650 participantes, aunque según los convocantes se llegó el millar de asistentes.



Desde la Xunta señalaron que la jornada de huelga se desarrolló sin incidentes y que los centros funcionaron con normalidad para aquellos alumnos que no secundaron la huelga. En cuanto al profesorado que apoyó el paro, los datos de Educación revelan que A Coruña y Ourense fueron las provincias con mayor seguimiento (12,74% de la plantilla en ambos casos), seguidas de Pontevedra (9,94%) y Lugo (8,5%). La Consellería lanzó un llamamiento "al entendimiento", al recordar que "en este momento se está consensuando un pacto educativo a nivel nacional, una oportunidad para dotar al país de un sistema educativo estable a largo plazo". El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconocía que no veía "razonable" el hacer huelga "para conseguir lo que ya está conseguido como es la modificación de la Lomce" y pidió respeto a los padres que no apoyan el paro.



Por su parte, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, expresó su "rechazo al pacto de la educación, que no hace sino maquillar la propia Lomce". Louzao pide la derogación de la Lomce y el final de los recortes en la educación pública, así como que se restituyan los derechos profesionales y salariales del profesorado. Asimismo, demanda una ley gallega de educación, "que garantice la equidad, la inclusión y una enseñanza laica y gallega". Desde la Plataforma en Defensa do Ensino, Paula Rodríguez exigió una "mayor inversión en los presupuestos de Educación" y un sistema de becas "que garantice la igualdad de oportunidades".



Desde la oposición, En Marea apoya la exigencia de derogar la Lomce, una ley que califica de "letal" y el BNG pide restaurar los derechos laborales de los docentes.