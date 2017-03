Novos nomes entre os elixidos

Sete discos son os que lograron obter un lugar entre algunha das candidaturas elaboradas polo xurado, composto por oito persoas que falan sobre música de raíz en diferentes medios de comunicación. Algúns dos nomes que forman esa lista resultan xa coñecidos no historial dos galardóns, xa que lograron destacar en edicións anteriores cos seus proxectos musicais, amosando que son músicos con proxección e boas ideas artísticas. Nesta décimo sexta edición, Rosa Cedrón e Xoán Curiel, artistas con anos de carreira ás súas costas, logran por primeira vez unha candidatura como finalistas

Nesta edición o xurado tivo que avaliar algún traballo menos que o ano pasado. Esperemos que esta tendencia á baixa poida superarse neste ano de cara á décimo sétima edición dos galardóns.



En canto ás propostas artísticas realizadas seguimos atopando unha grata variedade estilística, algo que acontece xa dende hai bastantes anos.



O álbum que aparece en todas as candidaturas é o Fake dos Talabarte. Na súa ópera prima acadaron dous lugares no cadro de finalistas e nesta ocasión superáronse, ao facer pleno e contender en mellor álbum, tema orixinal e lograr Pedro Pascual os votos necesarios para ser finalista na categoría de mellor artista. A peza destacada é da autoría de Quim Farinha. O trío foi elixido para actuar no concerto inaugural do Womex, celebrado en outubro pasado en Compostela, onde deixaron moi boas sensacións.



Tardaron un pouco en editar o segundo álbum e finalmente o 2016 puido ser un ano que marque o futuro da formación, unha proposta diferente no panorama musical do país, que optará a engadir o seu nome no palmarés dos premios.



Alonso Caxade consegue dous nomeamentos entre a lista de finalistas, pola canción Nábia e como artista. Nesta última categoría é a terceira vez que aparece na historia dos galardóns, dos que xa resultou gañador na décimo terceira edición. Agora ten dúas novas posibilidade de se levar unha estatuíña a casa polo seu desempeño no segundo álbum da banda que lidera. Anteriormente acadara candidatura como artista co labor realizado no trío Pel de Noz, cos que tamén foi finalista como mellor disco.



Outro nome que apareceu varias veces estes anos entre os músicos destacados nos premios é Fernando Barroso, quen agora engade a súa primeira presenza na categoría de mellor artista. Con Trim logrou os recoñecementos de mellor álbum e canción ( Capsicum Modum), premio que recolleu na gala canda Pedro Fariña.



Facendo dúo con Luís Peixoto logrou ser finalista no apartado de disco do ano con Pop e formando parte de Assembly Point logrou outra designación ao álbum e viu como o seu compañeiro Peixoto lograba o galardón ao tema orixinal con Jumping Bits. O ferrolán debutou o ano pasado como solista con Intropía.



Germán Díaz xa sabe o que é vencer no apartado de mellor artista a primeira vez que contendía, categoría na que recunca nesta edición. Ademais, o disco elaborado coa Brigada Bravo&Díaz tivo o beneplácito dos membros do xurado para coarse entre os elixidos cunha obra baseada en pezas populares que tiveron repercusión no período en que aconteceu a I Guerra Mundial, á que o dúo achega os seus arranxos particulares con zanfona e guitarra como protagonistas.



Finalistas debutantes



Que aparezan novos nomes entre os escollidos nesas tres categorías que se outorgan nos premios sempre é un bo sinal de que existen propostas variadas de interese no panorama musical galego.



Tardou moitos anos a cantante Rosa Cedrón en publicar o segundo disco como solista, no que ofrece unha variedade estilística, e de idiomas no canto, que rompe coas formas do seu pasado artístico. Entre as cancións da obra salientouse o valor musical de Benditas feridas.



Xoán Curiel editou en 2016 Ecuacións, o seu cuarto traballo discográfico, co que aparece por primeira vez entre os finalistas e, ademais, é quen de facelo por partida dobre, ao ter disco e canción entre as candidatas a alzarse cun dos galardóns. Xosé Lois Romero tamén é un nome coñecido nos premios, polo seu labor con Nova Galega de Danza, e o seu novo proxecto con Aliboria entrou con posibilidades de vitoria como mellor disco de raíz do ano.