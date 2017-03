Una ONG busca familias para acoger a niños saharauis durante julio y agosto en Galicia

Más de 300 niños saharauis pasan cada año los meses de julio y agosto en Galicia gracias al programa Vacaciones en paz con el objetivo de abandonar durante unos meses las difíciles condiciones de vida del campamento de refugiados y someterse a pruebas médicas a las que no tienen acceso en su país natal. Pero en esta ocasión, todavía hay un centenar de niños que no han podido confirmar su viaje ya que no hay familias de acogida suficientes. Por ello, desde la entidad que gestiona este programa en Galicia, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, realizan un llamamiento para buscar hogares que quieran acoger en verano a un menor.



Desde la entidad, donde recuerdan que esta iniciativa tiene un "gran valor cultural para los niños saharauis, españoles y las familias acogedoras", resaltan que el programa nace con el objetivo de poder ofrecer a estos menores -"nacidos en un clima de guerra"-, "una posibilidad de conocer distintas formas de vida de manera que esto contribuya en su formación" y que se realice mediante "una estancia agradable y humanamente rica para estos niños".



Desde Solidaridade Galega co Pobo Saharaui resaltan, a través de su web, que los niños que forman parte de este programa y que acuden a zonas de toda España a pasar el verano son menores que nacieron en los campamentos de refugiados saharauis situados desde más de 41 años en la zona de la Hamada algeriana en Tindourf, cerca de la frontera algeriano-saharaui. "Es decir son los hijos de los saharauis que abandonaron sus hogares ante la represión, invasión y ocupación ilegal por parte de Marruecos del territorio del antiguo Sáhara español en 1975", indican desde esta entidad.



Esta organización recuerda asimismo que la vida de estos pequeños transcurre como la del resto de la población de esta zona, privados de los elementos más básicos y "donde sobreviven gracias a la ayuda internacional".



Los interesados en informarse sobre los requisitos para acoger a un niño durante el verano deben llamar al 986 262 637 o enviar un correo a la dirección vacacionesenpazsogaps@yahoo.es.