Denunciados ante la Fiscalía Provincial el Hospital de A Coruña y el de Santiago por tener a pacientes en pasillos

La Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública de A Coruña presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra las gerencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y del de Santiago (CHUS) en relación a la espera de pacientes en los pasillos de estos dos hospitales, una situación que califican de "irregular".



Para esta plataforma, esta situación, que se repite tanto en el hospital de A Coruña como en el de Santiago, "viola reglamentos autonómicos y estatales". En concreto, las propias recomendaciones aprobadas por la comisión central de seguridad y salud del Sergas y también en materia de prevención de riesgos laborales. "Unos gobiernos que nos están recordando que tenemos que cumplir la ley, no podemos permitir que una institución se salte la ley todas las veces que desee", afirmaba ayer un representante de la plataforma, José Miguel Rodríguez. Por ello, presentaron la denuncia correspondiente para conseguir que "se cumpla la ley" y acabar con imágenes de pacientes esperando en los pasillos de las urgencias, una situación que se produce "cuando hay camas vacías y profesionales que se pueden contratar en la lista del Sergas".



El abogado Antonio Vázquez explicó, por su parte, que la denuncia se formula por un delito contra el derecho de los trabajadores. "Entendemos que hay unos planes de seguridad dentro de las instalaciones sanitarias, lo que impide que pueden estar en los pasillos sillas de ruedas o camillas, que pueden obstaculizar las salidas de evacuación en caso de emergencia", aseguró. Vázquez comentó que en estos casos se utilizan los pasillos como dependencias de atención sanitaria cuando son estancias de paso. Situaciones que, dicen, se producen todo el año "debido a los recortes en personal y servicios".



Ante esta denuncia, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, defendió la "alta calidad" de la sanidad gallega y llamó a "situar cada cosa en cada cosa". "Hay gente que trata de llamar la atención para hacer otro tipo de cosas que no son las que nos preocupan a nosotros, que es dar el mejor servicio a los ciudadanos", señaló. Vázquez Almuíña aseguró que "la sanidad pública gallega es una sanidad de alta calidad", al tiempo que indicó que este servicio "se adapta bien a los picos". "En este momento no es un momento de picos, y se adapta a una demanda que no es planificada", añadió.