La Valedora ve "inseguridad jurídica" en las nuevas pruebas de acceso a la facultad

Dentro de dos meses los aspirantes a entrar en alguno de los campus gallegos el próximo curso estrenarán la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade). ¿Qué les espera cuando se sienten y comiencen las pruebas? ¿Algo muy diferente a la antigua selectividad? La Consellería de Educación defendió desde un primer momento, y lo mantiene, que la nueva prueba "será lo más parecida posible a la selectividad".



Lo mismo, según la Valedora do Pobo, Remedios Otero, esperaban los interesados. Sin embargo, las instrucciones publicadas por la Xunta para realizar los exámenes "apenas unas semanas antes" suponen, a juicio de la alta comisionada, "un importante impacto" en los destinatarios. Hasta el punto de que ha abierto una investigación de oficio ante la Consellería de Educación para que "aclare" aspectos sobre la cercana evaluación, que afectará a unos diez mil estudiantes, estima. Y es que para Otero la publicación de la resolución con las instrucciones para el examen introduce elementos que "pueden estar vulnerando los derechos académicos de los estudiantes e incluso cuestionar la seguridad jurídica del proceso".



No lo ven así desde el departamento dirigido por Román Rodríguez, que reivindica que "no existe inseguridad jurídica" y que la CiUG y la Consellería "trabajaron para que la prueba fuera lo más parecida posible a las PAAU". Incluso, señala Educación, se usa "de forma supletoria" y siempre que resulte "compatible" la orden de 2011 que regulaba la selectividad. Frente a la "inseguridad" que esgrime la Valedora, la Xunta insiste en que Consellería y CiUG trabajan para "generar certezas para los alumnos". De hecho, añaden desde la Xunta, la CiUG "aún está trabajando en las ponderaciones para ajustarlas a la situación actual".



Ese es uno de los aspectos que pone en el punto de mira la Valedora, quien ve "contrario a principios básicos del ordenamiento" que "con un escaso margen de dos meses se estén modificando los parámetros de ponderación" de las materias evaluables dado que, alega, "muchos alumnos eligieron ya en el primer curso de Bachillerato las que les interesaban" según sus perspectivas. La Xunta recuerda que muchas comunidades no publicaron ninguna orden para orientar a los alumnos sobre las pruebas.