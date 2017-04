Schwarzenegger critica la nueva entrega de 'Depredador'

A Arnold Schwarzenegger no le gusta la nueva entrega de 'The Predator'. Así lo ha confirmado el actor, poniendo fin a las preguntas de fans y medios, sobre si estaría en la película de Shane Black, que le perseguían continuamente.

Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría para los seguidores de la franquicia, ya que esperaban ver de nuevo al exgobernador de California en la piel de Dutch. "Me preguntaron, lo leí (el guion) y no me gustó lo que me ofrecieron. Así que no voy a hacerlo, no", afirmaba Schwarzenegger en una entrevista con Yahoo.

Unas declaraciones muy alejadas de lo que piensa Black sobre la nueva película que formará parte la saga, ya que como compartía el director será la cinta "más impresionante de la franquicia".

Sin embargo, Arnold Schwarzenegger no rechazó el papel inmediatamente, sino que propuso rehacer el personaje para que fuera más significante o importante. "Excepto si hubiera una oportunidad de rescribirlo, o hacer el papel más significante. Pero como está ahora, no, no lo haré", terminaba diciendo.

Parece que finalmente Shane Black no trabajó más en el personaje de Dutch y por ello Schwarzenegger no estará en la cinta que comenzó su rodaje el 20 de febrero. Estas declaraciones del actor llevan a pensar que su presencia en la película no tendría ningún peso en el filme, por lo que podría haber sido un cameo.



Depredador vuelve tras 30 años

El regreso de Depredador a la gran pantalla se ha convertido en la vuelta de Shane Black a la saga. Y es que el cineasta ya participó en la película original encarnando a Hawkins y, cuenta la leyenda de Hollywood, retocando el guión de la película.

El argumento de la cinta se desconoce, aunque aspira a ser completamente innovador, tal y como aseguró John Davis, uno de los productores de esta cuarta entrega. "Tanto el guion como la perspectiva es totalmente innovadora. Va a renovar la franquicia", afirmó hace unos meses.

La película que llegará a los cines el 9 de febrero de 2018 cuenta en su reparto con: Boyd Holbrook (Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalipsis), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan Michael Key (¿Tenía que ser él?), Jacob Tremblay (La habitación), Yvonne Strahovski (Dexter) o Alfie Allen (Juego de Tronos).