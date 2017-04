Denuncian que un 'pub' de Lleida prohíbe la entrada a personas con síndrome de Down

La asociación Down Lleida denunció ayer que el dueño del pub Fissure de Lleida no dejó entrar en su local a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que había acudido a divertirse, dos fines de semana seguidos. De este modo lo indicó ayer la presidenta de Down Lleida, Pilar Sanjuan, que asegura que formalizará una denuncia ante la Fiscalía de esa ciudad por esta discriminación.



La primera vez que los jóvenes fueron vetados en el pub Fissure fue el día 31 de marzo, con el argumento de que no podían entrar porque se trataba de una fiesta privada. La noche del pasado viernes, otro grupo acudió el local y pese a que un monitor entró solo sin problemas antes, el portero vetó el acceso al resto del grupo sin indicarles los motivos.