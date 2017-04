'Gran Hermano VIP 5' y 'El Xef' se despiden esta semana de la programación

FOX resucita a Michael Scofield para volver a encerrarlo en una prisión. Prison Break regresa ocho años después de su final con la esperanza de reenganchar a su público en una semana en la que los espectadores conocerán el romance de Rubén Darío con una española gracias a la ficción La princesa Paca en La 1.



Fox ofrece hoy, a las 22.20 horas, los nuevos episodios de Prison Break, serie que cosechó gran éxito de público y crítica cuando se estrenó en 2005. Aunque se cerró con la muerte de su protagonista, Michael Scofield (Wenworth Miller), sus creadores lo han resucitado para ponerlo otra vez tras las rejas, en Marruecos, por lo que su hermano tiene que orquestar otro plan de fuga.



Como otras cadenas, La 1 deja en barbecho sus mayores éxitos conscientes de que el público, de vacaciones, prefiere una terraza al sofá. Así que sustituye Cuéntame por la tvmovie La princesa Paca, que revive el gran amor del escritor nicaragüense Rubén Darío y la jardinera española Francisca Sánchez, documentado en el libro homónimo de Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina.



Cuatro emite el miércoles un programa especial de Granjero busca esposa para presentar a los cinco granjeros solteros que participarán en su sexta edición, aún sin fecha de emisión, que conducirá Carlos Lozano. Entre ellos está Facundo, criador de caballos y "primer concursante gay del programa", destacan en su web. En esta cadena se despedirá el próximo domingo la segunda temporada de El Xef, en el que el cocinero David Muñoz soluciona el problema de proveedores para su StreetXO London y se enfrenta al reto de bajar de las tres horas en la maratón de Chicago.



También deja la parrilla esta semana el programa Gran HermanoVIP 5 de Telecinco que emite la segunda parte, y definitiva, de su final el jueves a partir de las 22.00 horas, según informa Mediaset.



No cierra por vacaciones El hormiguero 3.0, en el que Pablo Motos recibe hoy al actor argentino Ricardo Darín, que presenta su nueva película Nieva Negra; el miércoles a José Luis Perales, que hablará sobre la gira con su disco Calma, y el jueves a Luis Tosar y Alain Hernández, protagonistas de la película Plan de fuga. Sólo faltará a su cita con sus tres millones de seguidores el martes, cuando Antena 3 emite el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre la Juventus de Turín y el FC Barcelona a partir de las 20.00 horas.



En La Sexta dice adiós Malas compañías, el programa con el que Cristina Pardo se adentró en los casos de corrupción de Valencia y que sustituyó a Salvados.



Movistar+ ha centrado la programación de esta semana en el entretenimiento, con el estreno de películas como El hombre de las mil caras (sábado a las 22.00 horas) en Movistar Estrenos, un especial sobre Roall Dahl -el creador de Willy Wonka y Matilda- el domingo en Movistar Comedia, y la emisión, jueves y viernes, de las dos temporadas de Fargo en Movistar Series Xtra para abrir boca a la tercera, que llegará el 20 de abril.



Para los seguidores de Big Bang Theory, TNT ofrecerá el viernes a partir de las 20.00 horas el maratón Shamy Love Story sobre la relación de Sheldon y Amy.



El ritmo de las series extranjeras no se detiene ni en Pascuas. El lunes, a las 22.00 horas, SyFy estrena la inquietante Incorporated, thriller de espionaje futurista producida por Ben Affleck y Matt Damon y creada y dirigida por los hermanos españoles Álex y David Pastor ( Infectados y Los Últimos Días). En 2074, el planeta está devastado por el cambio climático, el sector público ha sido desmantelado y las empresas y corporaciones privadas tienen un poder aparentemente ilimitado. Ben Larson (Sean Teale) es un ejecutivo que oculta su verdadera identidad bajo una nueva para intentar derribar, desde dentro, el nuevo sistema de poder.



Netflix estrena el mismo día la tercera temporada de diez episodios de Better Call Saul, precuela de Breaking Bad que recupera, seis años antes, al abogado y timador James Morgan, interpretado por Bob Odenkirk.