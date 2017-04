Risto Mejide y Laura Escanes pasean su amor por Galicia en Semana Santa

Galicia es uno de los destinos que ganan cada vez más adeptos por sus paisajes, su clima y su gastronomía. Los últimos famosos en disfrutar de estas bondades han sido Risto Mejide y Laura Escanes. El publicista y presentador de televisión ha paseado su amor con la famosa 'influencer' en plena 'Semana de la Pasión' por las Rías Baixas con una visita Vigo, O Morrazo y Arousa.





A comeeeeeer ???? #toelrrato Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 6:40 PDT

La pareja, que se casará el 20 de mayo, recorrió algunos de los restaurantes más reconocidos de la gastronomía gallega.degustaron platos de locales como el. Este lunes, el presentador de 'Chester in Love' y 'All you need is love' y la 'influencer' colgaron una imagen en las redes sociales degustando unas almejas en Bueu.