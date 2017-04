Sesenta obras optan este ano aos premios da Gala do Libro Galego

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia deron onte a coñecer as obras finalistas da Gala do Libro Galego 2017, un galardón co que se pretende recoñecer a excelencia do traballo literario realizado no ámbito editorial ao longo do ano 2016 en Galicia. Sesenta obras aspiran a estes premios en sus once categorías, entre elas, narrativa, poesía, teatro, ensaio, literatura infantil e proxecto literario na rede.



As obras gañadoras, sen dotación económica, serán determinadas por un xurado externo e daranse a coñecer o vindeiro 20 de maio nunha gala que terá lugar no Teatro Principal de Santiago. En narrativa están nominados, entre outras, O espello do mundo, de Ramón Nicolás; Non é París, de María Canosa; A ferida do vento, de Antón Riveiro ou Aqueles días en que eramos malas, de Inma López.