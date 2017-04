'The New York Times' y los 'papeles de Panamá' protagonizan los premios Pulitzer

El diario The New York Times fue galardonado este año con tres premios Pulitzer, entre ellos a la mejor cobertura internacional, al mejor reportaje especial y a la mejor fotografía de noticias de última hora. Por su parte, el New York Daily News y la publicación ProPublica compartieron el galardón al servicio público, por su cobertura de los desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York.



El galardón al mejor periodismo explicativo fue para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, por su trabajo sobre los papeles de Panamá y "las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales". En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue Eric Eyre por su cobertura del flujo de opiáceos en West Virginia.