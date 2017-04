Galicia liderará la investigación de la biopsia líquida con apoyo ciudadano

El servicio de oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus) era ayer un hervidero de felicitaciones cruzadas. "Desde el principio de esta campaña, incluso los que no sabían muy bien lo que era la biopsia líquida, todos los pacientes se volcaron con nosotros", destaca la oncóloga Teresa Curiel.



El grupo de Oncología Médica Transnacional (Oncomet) del Instituto de Investigación Sanitaria de Compostela logró ayer superar su objetivo, 500.000 euros, en una campaña de micromecenazgo que inició en enero para conseguir la financiación necesaria para avanzar en su investigación sobre esta nueva técnica que permitirá controlar la evolución de los tumores de una forma más sencilla y regular, la biopsia líquida.



En el mes de enero este equipo de médicos e investigadores inició un periplo por toda Galicia llevando la información sobre esta técnica puntera a todos los estratos de la sociedad. Ahora, superado el objetivo con creces, puesto que han recaudado más de 538.000 euros, respiran aliviados. "Ya estábamos muy contentos porque en la recta final se multiplicaron las incitativas de apoyo pero ahora estamos felices", reconoce Curiel.



"Los pacientes se implicaron participando en las mesas informativas y difundiendo las conferencias que se celebraron por toda Galicia en estos meses. Estamos muy satisfechos por haber logrado el medio millón de euros pero más aún de haberlo hecho con la colaboración ciudadana, con aportaciones euro a euro. Hemos constatado que la sociedad es consciente de la importancia de la investigación en medicina", explica la oncóloga.



Oncomet no contó con el apoyo de la Administración, por eso recurrió a la gente de la calle para hacerse con el material que precisan para avanzar en su proyecto de investigación, una tarea a la que su laboratorio se dedica desde hace más de cinco años.



"Todos tenemos que hacer una reflexión sobre si queremos invertir en investigación para tener una sociedad más sana, para generar conocimiento, para ser más eficientes... Creo que esta campaña tiene muchísimas lecturas", apunta Curiel, quien traslada esta reflexión también al Gobierno de la Xunta de Galicia. "Nosotros siempre planteamos la campaña como una aportación más y que no estaba reñida con la financiación pública. Sin duda esto debería servir para hacer reflexionar a la Administración sobre la importancia que le da la sociedad a invertir en salud. Afianzar contratos de investigadores y aumentar un poco los medios... creo que son cosas que sí se pueden hacer", explica.



Curiel lamenta que se interprete la inversión en investigación como un gasto porque considera que, ahora mismo, no es solo un buen porvenir para el futuro sino también para el presente. Hace diez años hablar de detección precoz de un cáncer era prácticamente ciencia ficción. Hoy estamos cerca de lograrlo gracias a los avances tecnológicos. "Y hay que aprovecharlo", asegura.



Los profesionales de Oncomet seguían ayer trabajando tanto en el laboratorio como en la clínica como un día más. "Tenemos muy claro a dónde queremos llegar y durante este tiempo seguimos avanzando cada día". El próximo martes, pasados los festivos de Semana Santa, el equipo se reunirá para hacer balance. "Sobre todo, lo celebraremos", cuenta la doctora.