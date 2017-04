Los médicos trasladan a Fiscalía una lista con 90 webs que publicitan pseudociencias

La Organización Médica Colegial (OMC) va a trasladar "de forma inminente" a la Fiscalía General del Estado una relación documentada de alrededor de 90 páginas web que publicitan pseudoterapias "peligrosas" para la salud de los ciudadanos con el objetivo de que se inicie una investigación que lleve a su cierre. Esta es una las primeras acciones del Observatorio creado recientemente por la OMC para luchar contra las pseudociencias, las pseudoterapias, el intrusismo y las "sectas sanitarias", según indicó ayer su coordinador, el doctor Jerónimo Fernández, quien precisó que el documento se remitirá también al Defensor del Pueblo y a los ministerios de Sanidad y de Educación.



Tanto los médicos como los propios pacientes llevan tiempo luchando contra la proliferación de terapias o medicamentos milagrosos que curan determinadas enfermedades, especialmente el cáncer, que no solo constituyen un fraude sino que muchas veces pueden poner en peligro la vida de los afectados.



Estafas como la que se conoció el martes y en la que están implicados dos catedráticos de la Universidad de Baleares, que fueron detenidos por vender como remedio contra el cáncer un fármaco sin homologar por el que habrían ingresado unos 600.000 euros a través de una fundación sin ánimo de lucro.



De "auténtica vergüenza", calificó el hecho el doctor Fernández, quien lamenta que estas personas "se hayan aprovechado de la situación de vulnerabilidad de unos pacientes que tienen un padecimiento tan grave como el cáncer". "Ni deontológicamente, ni profesionalmente, ni científicamente, ni a nivel humano es admisible", resaltó este doctor.



Para el vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), Emilio Molina, "todavía es más grave" que los presuntos estafadores sean científicos de una Universidad y considera que hechos de este tipo "flaco favor hacen a la ciencia, a la investigación y a la salud en general".



Hasta la asociación no ha acudido de momento ninguna persona afectada por este fraude, ni tampoco tienen conocimiento de ningún caso en el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac). La presidenta de Gepac, Begoña Barragán, valoró que "se persigan estos delitos", pero manifiesta su preocupación "por los falsos remedios que todavía están por ahí circulando". "Esta es una batalla en la que llevamos mucho tiempo peleando. No se puede abusar de la vulnerabilidad y el miedo que tenemos los pacientes", lamentó.