París se convierte desde hoy en el epicentro mundial de las novedades televisivas

La televisión y las plataformas digitales convierten a París desde hoy en epicentro de sus últimas novedades con el festival Séries Mania, que en ocho ediciones se ha aupado, según los expertos, en una cita imprescindible para el sector.



Una selección de 60 series, entre ellas 31 preestrenos mundiales o internacionales, junto a un foro de coproducción, invitados de renombre y mesas redondas ocuparán hasta el 23 de abril distintas salas de la capital en el que para muchos proyectos supone su primer encuentro con el público. De ellos, diez aspiran a hacerse con el premio del jurado presidido por Damon Lindelof, uno de los cerebros detrás de Lost y de The Leftovers.



Las británicas Born to kill y Broken, la francesa King Kong, la noruega Monster, la danesa Ride upon the Storm y la australiana Se ven Types of Ambiguity, que rivalizan por esa distinción, ofrecerán en París su estreno mundial.



Otras como la israelí Your Honor, la estadounidense I Love Dick o la alemana 4 Blocks, que tendrán en Francia su primera proyección internacional, se encuentran igualmente en la competición oficial del festival.