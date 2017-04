La XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas arranca con representantes de 17 países

La XXVII Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebrará durante toda la Semana Santa, arrancó ayer con representantes de diecisiete países, diez firmas internacionales y 32 diseñadores noveles. El polideportivo de esta localidad coruñesa acoge hasta el próximo domingo una nueva edición de este evento plagado de actividades paralelas que llevan a más de 20.000 visitantes cada año a la zona.



En la pasarela, con el nuevo nombre de la Diputación de A Coruña, participarán 32 diseñadores noveles y diez firmas internacionales como la japonesa Noriko Hashizume y la madrileña Devota&Lomba. Además, como ya es habitual, el diseñador coruñés José Matteos -que participó en varias ediciones de Cibeles- presentará sus nuevas propuestas para esta primavera-verano en la que el encaje de Camariñas será el protagonista.



La Mostra do Encaixe que además de la pasarela contará con múltiples actividades, talleres y stands sobre este arte contará en la que es su 27 edición con la presencia de representantes de un total de 17 países como Japón, Argentina, India, Rusia, Bulgaria, Estonia, Francia, Italia, Inglaterra, Polonia, Portugal, República Checa o Suiza.



Además del encaje y los bolillos, la Xunta recuerda que la Mostra de Camariñas permitirá conocer de primera mano otros oficios de la artesanía gallega gracias a puntos de venta y talleres sobre vidrio o las coladeiras.



Por otra parte, la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño organiza un taller de artesanía todos los días que dirigirá la artesana María José Martínez para acercar la artesanía a los niños y niñas que visiten hasta el domingo la muestra.



La Xunta destacó ayer el "importante papel" de esta muestra como dinamizador económico de Camariñas y de la zona de A Costa da Morte y como "escaparate" de la marca artesanía de Galicia.



La muestra se está consolidando como punto de encuentro para emprendedores artesanos, con su apuesta por la innovación pero "sin perder las raíces y los valores que caracterizan al producto artesano gallego", tal y como destacó durante la inauguración que tuvo lugar ayer la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez.



La directora xeral inauguró este certamen junto a la directora de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, Elena Fabeiro.



La organización espera repetir el éxito de público de ediciones anteriores, donde unas 20.000 personas visitan la muestra.