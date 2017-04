Unos 2,6 millones en atrasos para familiares de 299 fallecidos

Desde el año 2012 la Xunta abona a los familiares de los dependientes que murieron en lista de espera las cuantías que le hubieran correspondido desde que les reconocieron el derecho a ser beneficiarios de estas prestaciones. Sin embargo, la Valedora do Pobo, en su último informe, se queja de que debido a "las condiciones impuestas" para cobrar estos atrasos "en la práctica" son "escasas" las compensaciones que finalmente se abonan.



La Consellería de Política Social informa que, en total, han pagado 2,6 millones de euros a los familiares de un total de 299 dependientes fallecidos.



Uno de los motivos de queja de la Valedora es que si el dependiente estaba en espera de recibir una paga para un cuidador en el ámbito familiar, se le exige a la persona que lo iba atender que hubiese cotizado a la Seguridad Social desde el momento en el que se le autorizó la ayuda, aunque nunca llegara a cobrarla. Si no se cumple este requisito, la Xunta no abona los atrasos a los familiares del fallecido.



"Así una persona con dependencia reconocida en 2008 falleció en 2015 sin atención y cuando se solicitó la compensación por lo no cobrado le fue denegada argumentando que no debe concederse si el cuidador no está dado de alta en la Seguridad Social", explica la Valedora do Pobo en su informe que añade que esta condición "no es razonable" y que está obligando a los afectados a reclamar los atrasos por vía judicial.



Desde la Consellería de Política Social aclaran que el procedimiento está regulado y debe acomodarse a la normativa estatal que obliga a los cuidadores de las personas dependientes a darse de alta en la Seguridad Social.



En todo caso, aclara que hay ciertos supuestos en los que se exceptúa esta exigencia: cuando el cuidador tenga un trabajo por el que ya cotice, cobre una prestación por desempleo, sea beneficiario de una pensión o tenga más de 65 años.



La Valedora explica que también se han denegado atrasos a familiares de dependientes fallecidos por haber recibido un servicio de ayuda municipal al margen del sistema de dependencia.