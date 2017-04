"El aceite de palma solo no es el problema, lo es la suma de grasas saturadas que se toman al día"

Tiene claro que la polémica que ha surgido ahora sobre el aceite de palma no "descubre nada nuevo" ya que se alerta sobre los efectos negativos de las grasas saturadas sobre el organismo, algo que "los médicos llevamos advirtiendo desde hace años", indica la jefa del Servicio de Endocrinología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Teresa Martínez.

El aceite de palma lleva usándose décadas en el sector de la alimentación. Está compuesto por un 50% de grasas saturadas, es decir, los productos que lo incluyen suman en el particular cómputo de grasas que cada persona ingiere al día en su dieta. "El aceite de palma en sí no es el problema, el problema es el total de grasas saturadas o azúcar que se consume al finalizar el día", sostiene esta doctora, quien resalta que "no pasa nada por consumir estos productos de forma puntual o en un momento dado", pero sí si se toman de forma frecuente.

"No es nada nuevo. Cuando mis hijos eran pequeños ya se hablaba de que era mejor un bocadillo que un bollycao para merendar. Hace tiempo que advertimos a los pacientes de que las grasas no saludables conllevan un mayor riesgo cardiovascular", sostiene.