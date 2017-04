El estreno de la quinta edición de 'MasterChef', el más visto de las cinco entregas

La quinta edición de MasterChef, que regresó el domingo a TVE con un 16,7% de audiencia -el mejor dato de las cinco ediciones- no tendrá cocineros gallegos. Así lo constata el casting del programa culinario de Televisión Española que se cerraba durante la propia noche del estreno. Serán 15 concursantes que demostrarán sus conocimientos sobre el mundo de la cocina y entre ellos no habrá ninguno de Galicia.



Se rompe así una racha que duraba ya cuatro ediciones y que se trunca en MasterChef 5 después de que Efrén, un estudiante de veterinaria de Lugo, fuese el primero de los gallegos que ocupasen una plaza en las cocinas del programa que presenta Eva González junto a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera. Le seguiría los pasos Churra, la concursante de 71 años que en la segunda edición del programa conquistó al público con su desparpajo.



Más polémico fue el paso de la pontevedresa Lidia por MasterChef. La frialdad con la que se presentaba la endocrina de Caldas ante las cámaras y sus enfrentamientos con el jurado del programa le granjearon una serie de enemigos en las redes sociales que no recibían con buen agrado su actitud.



Por último, Pablo, el concursante coruñés residente en Barcelona se ganó el apodo de cocinero científico por el dominio que tenía de las técnicas moleculares y de la cocina más avanzada. Esto le supuso ser uno de los claros aspirantes al título de MasterChef de ese año aunque finalmente no lo logró.