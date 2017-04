Medio centenar de asociaciones feministas se unen contra el "alquiler de vientres"

Un total de 50 organizaciones de mujeres y colectivos Lgtbi han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres para evitar la legalización de "esta explotación reproductiva" en España y advertir a la sociedad y a todas las formaciones políticas que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos".



Así lo indicaron ayer sus portavoces durante la presentación de esta plataforma en Madrid, donde denunciarom que el lobby que promueve la gestación subrogada en España está "inundando" los medios y la redes, "amenazando los derechos de las mujeres".



La Red cuenta, de momento, con el apoyo de medio centenar de asociaciones y plataformas, pero sus representantes pretenden "triplicar" este respaldo en las próximas dos semanas. Concretamente, el próximo 6 de mayo, con motivo de la inauguración de la feria Surrofair de Madrid, esta plataforma ha convocado una protesta contra la celebración de este evento que "choca contra la legalidad vigente y con los derechos del niño".



"Las administraciones públicas deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano", afirmó la presidenta de No Somos Vasijas, Alicia Miyares, quien advirtió de que la gestación subrogada supone la renuncia de la gestante la filiación del niño, "un derecho fundamental" que en España se garantiza en el parto. Miyares insistió en que es una "práctica ilegal" y "no una técnica de reproducción asistida más", al tiempo que sentenció que la gestación y el parto de un niño "no es comparable con la donación de óvulos", como afirman los defensores de la subrogación: "La comparación ofende". "Aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos", aseveró.



Por su parte, y en representación del movimiento Lgtbi, el vicepresidente de Somos Diferentes, Ramón Martínez, criticó que se haya asociado "de forma interesada" el "alquiler de vientres" con las parejas de homosexuales varones. Martínez defendió la acogida y la adopción de niños para ejercer la crianza: "La solución no es pasar por encima de los derechos de las mujeres".



La presidenta del Partido Feminista, Elena Rábade, afirmó que la gestación subrogada "está muy cerca de las redes de trata de seres humanos" y subrayó que existe jurisprudencia en contra de este sistema y dos directivas europeas en el mismo sentido.