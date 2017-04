Sanidade recibe la vacuna de la tos ferina por la que esperan 62.000 niños

La quinta dosis de recuerdo de la vacuna contra la tos ferina se pone a los 6 años, aunque muchos niños gallegos ya han cumplido los 8 y todavía no la han recibido por problemas en el suministro mundial de la inyección, que obligaron a la Xunta a aplazar el refuerzo a esta edad y destinar las dosis existentes a las embarazadas. A partir del 2 de mayo esta situación de carestía de la inyección de la tos ferina, que cumple ya dos años, dejará de ser un problema porque este 2017 el Sergas recibirá 69.000 dosis de vacunas de difteria, tétanos y tos ferina acelular de baja carga antigénica (dTpa). Esas unidades son "suficientes" para permitir a la Consellería de Sanidade no solo "normalizar", tal y como asegura en una nota, el calendario de vacunación, sino también "recaptar" a quienes se quedaron descolgados. Serían en total 61.837 niños, según datos del departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña, que cumple así con su pronóstico de poder retomar esta inyección antes del verano.



A estos casi 62.000 niños que no se inmunizaron en su momento o a los que les toca este año se suman otros 21.346 gallegos que se beneficiarán asimismo de la repesca y de la actualización, pero en este caso de la vacuna del tétanos. Sanidade ha conseguido también un cuantioso lote de inyecciones contra esta enfermedad que le servirán para ponerse al día con los niños de 14 años que no recibieron su dosis de recuerdo de Td (tétanos y difteria tipo adulto), con aquellos a los que les toca y con los mayores que esperaban para iniciar o completar las pautas de vacunación si no habían sido protegidos con anterioridad. La Xunta suspendió la vacuna en estos colectivos el pasado mes de febrero, cuando, por reducción de existencias en las compañías suministradoras, decidió reservar las dosis para "las situaciones de mayor riesgo": las personas que sufren heridas o quemaduras susceptibles de infectarse.



La vacuna del tétanos y difteria para adultos, la Td, es la última que reciben los niños en el calendario de vacunación infantil, que a partir del 2 de mayo, y según aseguran desde Sanidade, quedará "normalizado". A los 14 años suelen inmunizarse unos 21.000 adolescentes, aunque no son estos los únicos (ni principales) usuarios de una vacuna de la que antes ya han recibido varias dosis. Según el Sergas, sus centros sanitarios administran en torno a unas 6.000 dosis al mes, lo que daría unas 72.000 de media al año para adultos y heridos. La Xunta tiene en mente a ambos colectivos, ya que ha adquirido 92.800 dosis de Td, a lo que ha destinado más de 609.000 euros. La inyección se irá administrando a los que vayan cumpliendo los 14 y a los que no pudieron recibirla por falta de disponibilidad.



Embarazadas y lactantes



En el caso de la de la tos ferina en su versión dTpa (difteria, tétanos y tos ferina acelular de baja carga antigénica), se recibirán a lo largo de este año un total de 69.575 dosis, en las que se ha invertido, según la Xunta, más de un millón de euros. Servirán por un lado para continuar, como hasta ahora, con la vacunación de las gestantes. Este colectivo se consideró prioritario debido a la "gravedad" de la tos ferina en los lactantes. Pero además volverá a inmunizarse a los niños según cumplan los 6 años y se les administrará la quinta dosis a los niños que, desde mayo de 2015, no la pudieron recibir al llegar a esta edad. En esa situación, explican desde Sanidade, están 15.073 niños nacidos en el año 2009 y un total de 23.743 nacidos en 2010, además se incluirían 23.021 nacidos en 2011 que cumplirían los 6 años este año. En total son casi 62.000. En cuanto a las embarazadas, su inclusión en el calendario de vacunación para reducir la incidencia de la tos ferina en los recién nacidos ha logrado ya una adhesión de casi el 82% del colectivo, según datos de Sanidade.



Los problemas de suministro de esta inyección también obligaron a sustituir la pentavalente de los 4 meses por una hexavalente o realizar el recuerdo de los 18 meses con pentavalente mientras hubo dosis y luego reemplazarla por la hexavalente.



El Sergas asegura que el suministro de las dos vacunas se restablecerá el 2 de mayo y se "normalizará" su uso según las indicaciones del programa de vacunación. Para la administración de las inyecciones, Sanidade recomienda pedir cita en el centro de salud para "evitar problemas a los usuarios y garantizar el normal desarrollo del sistema asistencial". De entrada, no llamará a los niños que tienen la vacuna pendiente, aunque valora hacerlo tras analizar la cobertura y comprobar que no acuden por su cuenta a los puntos de vacunación.