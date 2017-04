Humor para frenar las enfermedades sexuales

Uno de cada diez jóvenes de 14 a 24 años ha sufrido alguna enfermedad de transmisión sexual a lo largo de su vida, unas patologías cuya incidencia no deja de aumentar. Para concienciar desde la adolescencia e intentar prevenir el contagio, el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña lanza una campaña dirigida a jóvenes de 14 a 18 años bajo el título 'El juego de las ETS'. Para acercarse a los más jóvenes, la campaña se desarrolla principalmente en internet, donde los chicos pueden conocer los diferentes tipos de dolencias venéreas que hay. En cada una de ellas habrá dos vídeos: uno de un experto explicando la enfermedad y otro del humorista David Perdomo quien caracterizado de un personaje intentará concienciar y alertar a los chicos de los riesgos de esta dolencias

Información, datos y humor. Estas son las tres patas sobre las que se asienta una campaña sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) que acaba de lanzar el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y con la que se busca concienciar a los adolescentes sobre la importancia de prevenir este tipo de dolencias para evitar complicaciones de salud que pueden llegar a ser graves. Bajo el título El juego de las ETS, los farmacéuticos coruñeses han habilitado una web en donde a través de prácticos vídeos se explican las características de diferentes enfermedades venéreas. Junto a estos vídeos didácticos se ofrecen otros en donde el humorista coruñés David Perdomo aborda la misma temática pero desde el punto de vista cómico y convertido en diferentes personajes como Pablo Escobar de Narcos, un vampiro, una frutera o un rapero.



"Las ETS pueden estar causadas por bacterias, virus o parásitos y causan síntomas de mayor o menor gravedad", señalan desde el Colegio de Farmacéuticos, donde resaltan que afectan a uno de cada diez jóvenes de 15 a 24 años así como a numerosos adultos. "La campaña va dirigida a jóvenes de 14 a 18 porque en esa etapa se detectan los primeros diagnósticos que alcanzan su pico en la década de los 25 a los 35", indican los expertos, quienes recuerdan que no tratar adecuadamente estas patologías puede derivar en "problemas de salud de mayor gravedad". Con esta práctica y directa campaña se busca que los jóvenes sepan cómo prevenir estas dolencias. Usar el preservativo y acudir al médico ante la menor sospecha, clave para no contagiar a nuevas personas.



EClamidiasis. Causada por la bacteria chlamydia trachomatis es más frecuente entre las mujeres que en los hombres y el problema es que en muchas ocasiones no provoca síntomas, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento. Cuando sí presenta sintomatología, en las mujeres suele ser flujo vaginal anormal, sensación de ardor al orinar o dolor al mantener relaciones y en el caso de los varones, secreción por el pene, ardor al orinar o inflamación de los testículos. "Puede originar complicaciones a largo plazo en las mujeres si no se trata la infección aguda", resaltan los farmacéuticos coruñeses, quienes indican que ha habido un aumento de casos en los últimos años y solo en 2014 se declararon 2.300 casos a nivel estatal, es decir, una media de seis diarios.



EGonorrea. También llamada infección gonocócica y causada porla bacteria neisseria gonorrhoeae, esta dolencia venérea no para de crecer en Galicia. Sólo en cinco años, entre 2011 y 2015, los casos se duplicaron hasta alcanzar los 178 anuales. Los síntomas varían por sexos. El varón suele segregar una sustancia similar al pus por la uretra mientras que en la mujer los síntomas -escozor al orinar o mayor secreción vaginal- pueden confundirse con otros problemas. De no tratarse adecuadamente puede provocar problemas de infertilidad o para orinar.



ESífilis. Causada por la bacteria treponema pallidum presenta diferentes síntomas según la fase en la que se encuentre. "Al principio aparecen una o varias lesiones ulcerativas en el lugar de la infección. Si no se tratan y avanza la enfermedad, puede afectar a distintos órganos y tejidos", indican desde el Colegio, donde recuerdan que la madre también puede transmitirla al feto en el embarazo. Al igual que la gonorrea se ha disparado el número de afectados en Galicia: de 60 casos en 2011 a 158 en 2015.



EHerpes genital. Producido por dos tipos diferentes del virus herpees simplex, el problema es que los síntomas puede aparecer mucho tiempo después del contagio o cursar de forma asintomática, lo que facilita que se amplíe el número de personas contagiadas. Se caracteriza por la aparición de úlceras dolorosas en el área genital, recto, muslos o nalgas. Cursa por brotes y aunque no existe cura y los brotes se repiten en el tiempo, con medicación es posible que los síntomas sean más leves. Al no ser una enfermedad de declaración obligatoria es difícil saber el número de afectados aunque desde el Colegio de Farmacéuticos resaltan que la incidencia "va en aumento desde el año 2006".



ETricomoniasis. Se trata de una patología venérea provocada por el parásito trichomonoas vaginalis. "Sólo produce síntomas en la mitad de las mujeres y en un 20% de los hombres", indican los boticarios coruñeses, donde resaltan que entre la sintomatología está la "secreción vaginal maloliente e irritación vulvar que aumenta durante la menstruación".



ECondolimas. Se llama así a las verrugas genitales, una dolencia muy contagiosa y causada por el virus del papiloma humano. Se calcula que el 90% de las personas sexualmente activas estarán en algún momento en contacto con este virus del que existen múltiples variantes y que además de las verrugas puede derivar en tumores en diferentes localizaciones como el cérvix, la vagina, el pene o el ano. Existe una vacuna frente a varias cepas del virus que se incluye en el calendario oficial de vacunación y que reciben niñas de 12 a 14 años.



EVIH / Sida. Esta enfermedad vírica que afecta al sistema inmunológico y convierte al paciente en más vulnerable para adquirir otras patologías se trasmite al mantener relaciones sexuales con penetración sin preservativo con la persona infectada. La diferencia entre VIH y sida radica en que una persona puede ser portadora del virus pero no desarrollar la enfermedad (sida) hasta tiempo después. En el año 2014, la tasa de VIH en España era de siete casos por cada 100.000 habitantes y la de sida de uno por cada cien mil. "Los tratamientos disponibles actualmente no consiguen curar la infección, pero aumentan la esperanza y la calidad de vida de las personas con VIH", resaltan desde el Colegio de Farmacéuticos, donde creen que formar a los jóvenes es clave para reducir los contagios.