Un odontólogo coruñés gana uno de los premios más importantes en implantología

El periodoncista coruñés Antonio Liñares acaba de convertirse en el primer español en recibir el Premio de Investigación André Schroeder, considerado el galardón más prestigioso en el ámbito de la implantología dental, que cada año otorga el Internacional Team for Implantology (ITI). Liñares logró este reconocimiento por un trabajo en el que compara el uso de dos materiales distintos -zirconio y titanio- en implantes. "Recibir este premio que desde 1992 se han llevado los gurús de la implantología es todo un honor no solo para mí, sino para todo el equipo y para la investigación española", explicaba ayer Liñares, que recogió el galardón el pasado sábado en la celebración del Simposio Mundial del ITI en Basilea al que acudieron 5.000 expertos de todo el mundo.



Liñares (Ordes, 1977) es el principal autor del estudio que desarrolló un equipo de la Universidade de Santiago (USC), dirigido por Juan Blanco, junto a otros especialistas suizos y belgas. El objetivo de esta investigación era analizar el resultado de un nuevo implante de cerámica, elaborado con zirconio, frente a los actuales de titanio. "Queríamos investigar cómo se integraba este nuevo material tanto el hueso como en la encía y el resultado es que se integraba igual que el titanio, incluso en la encía mejor", explica este especialista, con clínica en A Coruña, que resalta que entre las ventajas del zirconio están "que en un futuro podría provocar menos infecciones tras los implantes y que al ser más blanco que el titanio resulta mejor a nivel estético".



Por el momento, eso sí, el estudio se realizó únicamente en animales y pese a que la investigación confirma las ventajas del zirconio hay que seguir analizando este material. "No quiere decir que a partir de ahora haya que poner este tipo de implantes", indica Liñares, quien explica que el trabajo premiado a nivel mundial tuvo dos fases: la experimental y el análisis de datos. "La primera, en la que se realizó la cirugía en mini pigs, se desarrolló en Suecia y después los datos se analizaron en Santiago", sostiene este coruñés, licenciado en Odontología por la USC y que imparte clases en el Master de Periodoncia de esta entidad académica.



Cada año cientos de expertos que investigan en implantología envían sus trabajos al Internacional Team for Implantology para optar al prestigioso galardón, pero hasta ahora ningún español había logrado esta distinción. Liñares, que el pasado sábado recogió la medalla de oro y los 10.000 francos con los que está dotado el galardón, asegura que este premio es un modo de reconocer el trabajo de investigación que se realiza en España. "Es un premio a la investigación española", sostiene este coruñés, quien deja claro el buen trabajo que se realiza desde la Universidade de Santiago. "En la USC tenemos uno equipo potente, uno de los mejores de toda España en el que trabajamos en muchas cosas para el futuro", indica Liñares.