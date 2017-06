A profesora que namorou dunha lingua allea e á que se lle retirou o pasaporte en 1975 por dar clases en galego

"Eu non son alófona porque o que practico, se é que escribo, podería definirse como unha amorosa autofonía (...). A miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor", explicaba María Victoria Moreno en 1993 no congreso Poetas alófonos en lingua galega. Unha mostra de como quedou prendada dun idioma e unha literatura allea a súa lingua natal cando chegou a comunidade con 22 anos.

A as súas clases semiclandestinas para ensinar galego - "en 1975 retiráronlle o pasaporte por este motivo", explicou onte Xesús Alonso Montero- e as oficiais en institutos de Lingua castelá, engádese unha amplia produción de obras en galego. Comezou con Mar adiante en 1975 dirixido os máis pequenos da casa e por ahí foi gran parte da súa obra. Anagnórise (1989) -considerado, segundo a RAG, un dos maiores éxitos da literatura xuvenil en galego-, Leonardo e dos fontaneiros (1986), Gedellas de seda e liño (1999) ou Diario da luz e sombra (2004) -no que fala do cáncer, unha enfermidade que acabaría coa súa vida un ano despois- son algúns exemplos.

Pero a súa obra vai más aló e foi coautora de varios libros de texto que aínda son de consulta obrigada. De feito colaborou en manuais como Literatura galega. Século XX, As linguas de España ou Verso e prosa.

"Foi unha grande da literatura galega e ademais cando se faga a historia do apostolado da lingua galega, ela terá que protagonizar un capítulo esencial", sinolou Alonso Montero, promotor da candidatura de Moreno.