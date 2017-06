El área sanitaria de A Coruña contará con un programa de formación en cuidados paliativos pediátricos

Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos firmaron esta mañana un acuerdo para crear un programa de formación en cuidados paliativos pediátricos en el área sanitaria de A Coruña. El objetivo de esta iniciativa es reorientar la asistencia a pacientes crónicos o en fase terminal para mejorar su calidad de vida y la de sus familias e intentar en la medida de lo posible que los pequeños puedan continuar con su vida normalizada. "La sociedad está cambiando y hay que intentar llevar los cuidados paliativos a donde esté el paciente", indicó el gerente del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Luis Verde, tras la firma del convenio esta mañana. Por ello, el Materno Infantil Teresa Herrera no contará con una unidad específica de cuidados paliativos pediátricos sino que se apostará por formar en esta disciplina a los diferentes profesionales que asisten al pequeño (enfermería, pediatras de Atención Primaria, especialistas, psicólogos, etc...) para crear una red coordinada que se encargue del abordaje de estos pacientes. "Con cuidados paliativos nos referimos a aliviar el dolor, intentar que el niño mantenga al máximo su capacidad funcional, pueda seguir acudiendo al colegio, etc...", explicó el jefe de Pediatría del Materno, Jerónimo Pardo, quien explicó que esta reorientación de los cuidados paliativos pediátricos llega ante el aumento del número de pacientes que los precisan. "Los avances en medicina han provocado que aumente el número de pacientes crónicos en edad pediátrica, algo que antes no era tan habitual", señaló.