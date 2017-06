"Solo vine a firmar para no perder plaza en la lista"

Entrar, firmar, esperar media hora y salir. Fue lo que hizo ayer Tamara Martínez en las pruebas de Educación Infantil. Como ella, otros muchos siguieron su camino. "Estuve trabajando y no tuve tiempo para prepararlas. Me he presentado solo para no salir de las listas y evitar perder el puesto", explicaba nada más salir del examen.