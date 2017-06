Agujas contra el dolor

El dolor es la causa más común por la que los pacientes acuden a los Servicios de Urgencias de los hospitales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el tratamiento farmacológico administrado no consigue paliarlo, al menos de una forma satisfactoria para quien lo sufre. La acupuntura podría ser la solución al dolor, un problema que los especialistas médicos reconocen que en muchas ocasiones es difícil de manejar.

Un estudio realizado por investigadores del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (Australia) y publicado en la revista The Medical Journal of Australia muestra que aplicar la acupuntura en los Servicios de Urgencias es tan eficaz como el empleo de analgésicos para tratar el dolor y también más seguro, ya que no presenta efectos secundarios como los fármacos.

En el estudio australiano participaron 528 pacientes que presentaban dolor lumbar agudo, migraña o esguinces de tobillo con una intensidad de al menos cuatro puntos sobre diez. Los participantes fueron divididos en tres grupos, que recibieron distintos tratamientos: acupuntura sola, acupuntura más farmacoterapia o farmacoterapia sola. Una hora después del tratamiento, menos del 40% de los pacientes de los tres grupos experimentaron una reducción significativa del dolor (2 o más puntos de dolor), mientras que más del 80% continuó con un índice de dolor de al menos 4. Sin embargo, 48 horas después, la gran mayoría encontró que su tratamiento era aceptable, ya que el 82,8% de los pacientes con acupuntura aseguraban que probablemente repetirían su tratamiento, en comparación con el 80,8% del grupo combinado y el 78,2% de los que solo recibieron fármacos.

Aunque no en Urgencias, la acupuntura sí se emplea desde hace décadas en otros ámbitos hospitalarios para tratar el dolor. "Hay trabajos con resonancias magnéticas funcionales que demuestran que la acupuntura modifica las conexiones de ciertas estructuras corticales, que vuelven a la situación anterior al dolor, y existen trabajos donde se demuestra que aumenta la secreción de endorfina y otras sustancias que inhiben el dolor", explica Alfonso Carregal Rañó, médico anestesista gallego. Con veinte años de experiencia en el tratamiento del dolor a través de la acupuntura, Carregal Rañó asegura que esta técnica debería estar disponible "en cualquier ámbito hospitalario que trate el dolor." "Resolvería problemas que a veces no podemos solventar con los fármacos tradicionales", asegura. Y es que la acupuntura puede aplicarse a muchos problemas funcionales y diversos estudios han demostrado su eficacia en el tratamiento de los cólicos en lactantes y contra las náuseas en el embarazo.

El dolor crónico es un problema de difícil manejo médico, ya que es muy complicado conseguir que desaparezca totalmente. "El dolor crónico es un caballo de batalla en el que llevamos trabajando años y es necesario continuar buscando nuevas estrategias para su tratamiento", añade.