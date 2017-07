El 20% de los consultados no contrataría ni viviría con un afectado

El informe también confirma el estigma asociado al virus de la hepatitis C: actitudes sociales que inducen a responsabilizar al paciente por contraer la enfermedad.

Uno de cada cinco encuestados no contrataría, o lo intentaría evitar, a una persona con hepatitis C; siendo este el mismo porcentaje que no conviviría con una persona con esta enfermedad, o intentaría evitarlo. Según la investigación, las personas que más estigmatizan son mayores de 55 años y tienen estudios primarios. Frente a ellos, quien mejor conoce la enfermedad tiene entre 30 y 60 años y estudios superiores.

El presidente de "Más que ideas", Diego Villalón, aseguró que "es necesario que las autoridades sanitarias, la comunidad científica y la sociedad civil nos unamos para promover iniciativas educativas y de concienciación que transmitan la realidad de esta enfermedad".