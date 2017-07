Docencia fóra da cuadrícula

Aulas "excelentes", que van moito máis alá do escuadro e o cartabón nas súas ferramentas de aprendizaxe. Cinco proxectos galegos, un deles da provincia da Coruña, acaban de acadar o recoñecemento de "excelentes" por parte da Xunta, saíndose da cuadrícula do sistema convencional. Alumnos que exercen como xornalistas á hora volcar os seus traballos na radio ou televisión escolar, aulas que afondan na historia e cultura da súa localidade a través da toponimia do lugar, ou estudantes que elaboran curtas documentais para compensar a o esquecemento histórico de importantes autoras galegas. Son algunhas das innovadoras actividades dos cinco proxectos seleccionados, que a Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elixiron e aos que se lles recoñece a consideración de excelentes.

Foron A palabra é vida e vai ao lonxe, do CPI Plurilingüe de Vedra, na Coruña; A lingua delas, a nosa lingua, do IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis; Nós somos un mundo: Cuntis, concello amigo da lingua, do CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis, en Pontevedra; o Proxecto Informa.gal, do CEIP de Viñagrande-Deiro, en Vilanova de Arousa e por último Un novo Broadway en Verín: o musical Grease, do IES Xesús Taboada Chivite de Verín, en Ourense. Cada un dos proxectos seleccionados recibe unha dotación económica de 2 000 euros.