Josep Pedrerol renueva por dos temporadas en 'Jugones' y 'El Chiringuito'

El periodista deportivo Josep Pedrerol renovó su contrato con Atresmedia por dos temporadas más. Pedrerol continuará así como director y presentador de Jugones en La Sexta y El Chiringuito de Jugones en Mega, según anunció ayer la cadena a través de un comunicado.

Tras anunciarse su renovación, las palabras de agradecimiento y satisfacción del presentador no se hicieron esperar: "Como aquí no se está en ningún sitio", aseguró. "Me sigue sorprendiendo el cariño de la gente", añadió.

Pedrerol conduce el programa deportivo Jugones de lunes a viernes, a las 15.00 horas, en La Sexta. "Es un programa apasionante. Cada mañana es un mundo diferente. Tiene un ritmo frenético y no vale relajarse. Ya somos un referente", afirmó el presentador. El espacio deportivo obtuvo esta temporada un 5,4% de cuota de pantalla y una audiencia media de 660.000 espectadores.

El segundo espacio que conduce Pedrerol, El Chiringuito de Jugones se emite en Mega de domingo a jueves. Los datos cosechados por este espacio también lograron "grandes hitos" de audiencia según la cadena, registrando en esta última temporada un promedio de 238.000 espectadores por programa.