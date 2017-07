El Resurrection Fest arranca en Viveiro con Sepultura como plato fuerte

El Resurrection Fest arrancó el miércoles oficialmente en Viveiro con una warm-up party que, lejos de ser un calentamiento para los días de festival que quedan por delante, ya ha dejado algunos momentos memorables ante un Ritual Stage repleto por el que pasaron bandas tanto internacionales como nacionales y gallegas.

Desde el metal extremo de Sepultura y Here Comes de Kraken hasta el hardcore de We Ride, la jornada del miércoles preparó a los asistentes para el día de ayer, que contó con Anthrax, Dropkick Murphys, Red Fang, Suicidal Tendencies y Airbourne como platos fuertes. Alrededor de las 18.00 horas del miércoles dio comienzo el primero de los conciertos. El plato fuerte de la noche llegaría pasada la medianoche, con Sepultura.