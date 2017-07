La Xunta concede 170 becas a alumnos para proseguir estudios universitarios

Cuando el Ministerio de Educación varió los requisitos para contribuir a sufragar la matrícula de quienes empezasen o continuasen estudios universitarios, volviéndolos más exigentes en cuanto a nota mínima o a los créditos que es preciso superar para acceder a los apoyos, la Consellería de Educación habilitó sus propias ayudas para "cubrir", en la medida de lo posible, las "necesidades" de este alumnado. En concreto, la resolución con los beneficiarios de las cuantías destinadas a cubrir la matrícula de 2016/2017 de alumnos de segundo año o posteriores se ha hecho pública ayer y supone la concesión de apoyo monetario, que oscila hasta un máximo de 862 euros en titulaciones encuadradas en la rama de Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes, a un tercio de los demandantes.

Según la orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), del total de 462 solicitudes analizadas por la Administración gallega, reciben el visto bueno 170, lo que representa el 36,8%, aunque hay universidades en las que este porcentaje es inferior, como ocurre con Vigo. De esta institución académica proceden los estudiantes que realizan la mayoría de las solicitudes, un total de 226, casi la mitad. No obstante, solo les son concedidas aun total de 67, el 29%. La razón más repetida de la Consellería de Educación para decir "no", en esta y otras universidades, es el "no ajustarse a las bases de la convocatoria".

El mayor ratio de éxito, si se atiende a las demandas aceptadas en relación a las presentadas, la registra la Universidade da Coruña, a la que aparecen adscritas 37 admitidas de 81, es decir, el 45%. Un poco más bajo, del 43%, es lo que le tocaría a la Universidade de Santiago, donde reciben luz verde 66 de 154 peticiones.

En concreto, estas ayudas convocadas por la Consellería de Educación y resueltas ayer están dirigidas a universitarios que prosiguen estudios de grado (no máster) a partir del 2º curso de la carrera. Son subvenciones para estudiantes del Sistema Universitario de Galicia (SUG) que cumplan los requisitos y que permite tener la matrícula gratuita. Los niveles de renta son determinantes.

En la rama de Enseñanzas Técnicas el alumnado debe haber superado un número de créditos igual o superior al 60% y menos del 65% y para los de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas, entre el 80% y el 90% de las asignaturas. La Xunta habilita para ello 200.000 euros y la dotación máxima a cada beneficiario oscila entre 618 y 863 euros, en función del tipo de estudios, mientras que el mínimo serían 309 euros.

La Xunta también tiene ayudas para alumnos que no pudieron acceder a las del Ministerio en primero por tener una media igual o superior a 5 puntos e inferior a 5,5 en selectividad. Se concedió a un centenar de los 275 aspirantes. Asimismo, entre otras, el Ejecutivo gallego también dispone de convocatoria para complementar las Erasmus, cuya última convocatoria, por 1,4 millones de euros, benefició a un millar de jóvenes, y de un apoyo en el caso de causas sobrevenidas o imprevistas que supongan dificultades económicas para proseguir estudios.