Aura Garrido se despide de 'El Ministerio del Tiempo' tras tres temporadas

El pasado jueves 6 de julio finalizó la primera mitad de la tercera temporada de El Ministerio del Tiempo, que retomará su emisión después del verano. La fecha coincidió con la despedida de Aura Garrido de la popular serie de La 1, de quien ya se conocía su salida por compromisos personales, tal y como ella misma aseguró.

Con motivo de su partida, la actriz escribió una emotiva carta de despedida. "Esta es una profesión extraña, en la que el azar te mueve, el tiempo pasa a trompicones y tienes que aprender a encajarte entre momentos de inactividad y de actividad intensa", se lamentó para justificar su ausencia en el Ministerio. No obstante, aseguró que sería una despedida temporal. "Amelia se va del Ministerio, pero, espero, no será por un tiempo demasiado largo.", aclaró.

"He tenido la suerte de encontrarme con un jefe comprensivo, que conoce la profesión y que conoce la vida, que me tranquilizó enseguida y me apoyó en todo momento, y que ajustó desde el principio la temporada para que pudiera hacerlo, más o menos, todo", comentó refiriéndose al creador de la serie, Javier Olivares.

El cierre de la primera parte de la temporada de la serie cosechó un mínimo histórico de audiencia, tras quedarse por debajo de los 1,4 millones de espectadores en el último episodio emitido, lo que significó un 8,4% de share. La ficción de TVE no pudo competir con Supervivientes, el reality show de Telecinco que continúa imbatible en el prime time de los jueves.