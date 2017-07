Municipios de la zona de As Pontes, en contra del cierre del colegio Monte Caxado

Alcaldes de la zona de As Pontes.

Alcaldes de la zona de As Pontes. la opinión

Representantes de casi todos los municipios de la zona de As Pontes, excepto As Somozas y Cabanas, acudieron ayer al Concello pontés para mostrar su respaldo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y del Gobierno local en contra del cierre del CPI Monte Caxado. La comunidad educativa del colegio inició un encierro como medida de presión ante la medida de extinción del instituto, que derivará en el traslado de los alumnos a otro colegio de la localidad. El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, restó ayer importancia al cierre del centro de As Pontes porque los alumnos irán "a un instituto que está al lado, a poco más de 500 metros de distancia".