Los interrogantes del cielo

Astronomía en Egipto o Mesopotamia, hasta la visión de los fenómenos del cosmos en el cine, la pintura o el arte moderno. Un centenar de investigadores sobre astronomía de hasta treinta y dos países de Europa, América, África, Asia y Oceanía pondrán en común y disertarán en Galicia sobre la visión del cielo en las distintas culturas y sociedades desde la Prehistoria a la actualidad. "Vendrán artistas de Gran Bretaña, EEUU y España a exhibir algunas de sus obras; con una muestra en paralelo en el claustro del colegio de Fonseca en Santiago", asegura el coordinador y astrofísico gallego, César González, que destaca la participación -aún por confirmar- del artista estadounidense con obra civil en Chicago, John David Mooney, "que evoca la luz del sol en la arquitectura contemporánea". Coinciden en este evento las reuniones de la Sociedad europea, las Oxford y la reunión de artistas e investigadores de artes y astronomía. "Es la primera vez que coinciden", añade el organizador.

Este gran congreso, promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Instituto de Ciencias del Patrimonio; la Universidad de Santiago de Compostela y por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuenta con la colaboración y el patrocinio de la Sociedad Europea de Astronomía en la Cultura, la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura y las reuniones Inspiration of Astronomical Phaenomena. Santiago de Compostela acogerá del 18 al 22 de septiembre esta cita bajo el llamativo título Road to the stars ( Camino a las estrellas).

Por una parte, el congreso se desarrollará a través de conferencias invitadas impartidas, entre otros, por Juan Antonio Belmonte (IAC), Clive Ruggles (Universidad de Leicester, Reino Unido), Giulio Magli (Politécnico de Milán, Italia) y Stephen McCluskey (Universidad de Virginia Occidental, EEUU); y de la presentación de cerca de 120 comunicaciones orales y pósteres sobre resultados de investigaciones acerca de la temática: desde la astronomía megalítica a la influencia del cielo en el arte contemporáneo, pasando por los Incas, la isla de Pascua o el cielo en torno a la Catedral de Santiago.

Las sesiones, que tendrán lugar en el Centro de Estudios Avanzados, se dividen en bloques temáticos: Paisaje y cielo, Astronomías antiguas, Antropología del cielo, De Roma a Santiago, Educación y patrimonio, La inspiración del cielo y Métodos. Se desarrollarán a través de sesiones de conferencias, comunicaciones orales y pósteres.