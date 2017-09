"Con dolor lumbar fuerte hay que evitar reposar en cama o hacerlo poco tiempo"

-¿Ha aumentado de forma elevada el porcentaje de escolares con dolor de espalda en los últimos años?

-La prevalencia es similar. Lo que ocurre es que, tradicionalmente, se asumía que a los niños no les dolía la espalda. Hoy en día se sabe que, antes de los ocho años de edad, es excepcional o muy infrecuente que les duela. A partir de ahí, empieza a aumentar y, entre los 13 y 15 años, presenta una frecuencia similar a la de los adultos. Los estudios han señalado los factores que aumentan la probabilidad del dolor de espalda. Uno de ellos es el sedentarismo, entendido no como el estar muchas horas sentado, sino el hacer poco ejercicio o actividad física. Eso sí que da la impresión de que está aumentando porque la Encuesta de Salud del Ministerio de Sanidad refleja que el 12% de los jóvenes no hace actividad física.

-¿Qué aconseja a un niño que presente recurrentes dolores de espalda?

-Debería aprender que cuando tenga dolor de espalda fuerte y no pueda adoptar una postura distinta debe evitar el reposo en cama. No pasa nada porque se acueste un rato pero debe ser el menor tiempo posible. Es muy eficaz cuando duele moverse lo máximo posible. Esto ha demostrado acortar la duración del episodio y el riesgo de que dure. Permanecer en cama 48 horas reduce la masa muscular.

-En la presentación de la campaña advirtieron sobre los riesgos en el deporte de élite entre jóvenes.

-Cuando hablamos de deporte de élite, se trata del deporte olímpico o cuasi olímpico. Hay un estudio que refleja que cuando el entrenamiento deportivo no se orienta a desarrollar de forma equilibrada la musculatura del niño o niña, este puede generar desequilibrios que pueden derivar en dolor de espalda. Hablamos de gente que entrena siete u ocho horas diarias y que trabaja más unos grupos musculares que otros. Esto puede provocar descompensaciones si no se corrige con otros ejercicios.

-Ustedes recomiendan seguir las pautas del entrenador. Pero los hay sin formación adecuada...

-Deberían actualizar sus conocimientos. Desde el punto de vista general, hay que entrenar de una manera beneficiosa y útil. El monitor debe tener la formación necesaria. Los especialistas en INEF y fisioterapeutas deportivos tienen en España un nivel excelente.