Las aulas de Infantil pierden 7.300 niños en solo cinco años, unos 1.800 en el último curso

Los estudiantes de Bachillerato gallegos que aspiran a acceder a la universidad se encuentran con la primera valla en la selectividad, ahora con otro nombre, ABAU, pero cada vez más alta dado que suben las notas de acceso que permiten cursar las carreras más deseadas. El pequeño porcentaje al que no les salió bien el estreno de los exámenes, que tuvo lugar en junio de este año -cuando superó la parte obligatoria de las pruebas el 93% de los presentados- tiene una segunda oportunidad en septiembre (los exámenes arrancan el martes). La convocatoria de la repesca precede al otoño mientras la Consellería de Educación y las universidades no llegan a un acuerdo para adelantarla, lo que sí se baraja para 2019. En total están matriculados 2.117, alumnos que además deben afrontan otro muro que ya no podrán saltar: el de las carreras que ya tienen cerradas sus puertas tras seis plazos de matrícula, y por ahora van 86, según los datos del quinto plazo difundidos por la CiUG.

Lo que sí está por ver es si la Avaliación para o Acceso á Universidade se lo pone más fácil que a sus compañeros que en años precedentes tuvieron que vérselas con las entonces llamadas PAU (pruebas de acceso). Y es que durante los últimos años el desempeño de los gallegos en septiembre los situaba en el furgón de cola entre sus compañeros de otras autonomías. No solo en porcentaje de aprobados, sino también en calificaciones, un hecho que la catedrática de Bioestadística Cristina Rueda relacionó con un nivel de exigencia más elevado en comunidades como Castilla y León y Galicia tras examinar las notas de junio, donde ocurre el mismo fenómeno, pero que quizás podría extrapolarse.

Porque de hecho la recuperación es un reflejo pálido, con peor resolución todavía, de lo que ocurre en junio, donde el año pasado, el de las últimas PAU, Galicia registraba el segundo porcentaje más bajo de aprobados, solo por detrás de Asturias. En su réplica de septiembre se repiten los datos: otra vez los gallegos son los que menos "aptos" consiguen, solo tras sus vecinos asturianos.

En concreto, y según los datos publicados por el Ministerio de Educación, mientras en junio recibía el beneplácito para estudiar una carrera el 93,64% de los presentados, en septiembre la tasa de éxito bajaba treinta puntos, hasta el 60,94% (60,26% en el caso de Asturias). En Canarias, en cambio, salva la situación más del 91% de os matriculados, treinta puntos por encima, y es también esta autonomía la que conseguía la mejor nota media (7,7) en junio, según la estadística del Ministerio.

La nota media tampoco está a la altura. Tras el paréntesis del verano no solo desciende el porcentaje de alumnos de Bachillerato declarados aptos sobre el total de presentados al examen: también lo hacen las calificaciones. Así, mientras la media en selectividad en la convocatoria ordinaria de 2016 fue de "bien" (un 6,14), la cita de septiembre se saldó, según los datos recopilados por el Ejecutivo central, con un 4,40, por debajo del 5 que marca el aprobado. No obstante, la CiUG, que coordina los exámenes, explica que se precisa un mínimo de un 4 y no de un 5 para aplicar la regla para superar la ABAU (la calificación final es un 60% de Bachillerato y un 40% de la prueba).

En todo caso, ese 4,40 supone un menor rendimiento en términos de nota que un año o dos atrás. En 2015, la media de los estudiantes de Bachillerato presentados a la convocatoria extraordinaria en Galicia había sido de 4,65 y en el curso anterior, de 4,67. La media estatal es de 5,01 y en Canarias llega a 5,75. Las estadísticas reflejan además que los porcentajes de aprobados también se fueron degradando en la comunidad durante ese intervalo: en 2014 superaba la prueba el 71,70%, diez puntos más, y en 2015 lo hacía el 69,45%. Las asignatura que se les da peor en septiembre es Física.