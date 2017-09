Galicia registra niveles bajos del grupo sanguíneo A negativo

Las reservas de los grupos 0 negativo (0-), 0 positivo (0+) y A positivo (A+) se encuentran en niveles normales, mientras que el A negativo (A-) está en un nivel bajo, según la información facilitada este martes por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

La Axencia de Doazón recuerda que son necesarias 500 donaciones de sangre cada día para poder atender a aquellas personas que requieren transfusiones después de sufrir un accidente o al verse sometidas a una operación o un trasplante de órganos, entre otros casos.

Para facilitar la donación, en la provincia de A Coruña, las unidades móviles de donación visitarán la semana del lunes 18 al 23 de septiembre varias localidades como Ferrol o Melide (el lunes), Fene y Bertamiráns (martes), O Burgo, Ribeira y Santiago (miércoles), Valdoviño, A Laracha y A Coruña (jueves), Miño, Coristanco, y Muros (viernes) y Rianxo (sábado), entre otras.

En la provincia lucense, el lunes se desplazarán a Lugo, el martes a Xermade, el miércoles a As Nogais y Pedrafita, el jueves a Cospeito y Muimenta, y el viernes y sábado a Monforte, entre otras localidades. En Ourense, entre otros municipios, acudirán lunes y martes a la ciudad de As Burgas, el miércoles a Baltar, Os Blancos y Viana do Bolo, el jueves a Maside y el viernes a O Carballiño.

Finalmente, entre otras localidades, en Pontevedra las unidades móviles de donación estarán el lunes en Vigo y Pontecesures, el Martes en Pontevedra y O Porriño, el miércoles en Vilaboa, el jueves en Cambados, el viernes en Ponteareas y el sábado también en Cambados y Ponteareas.