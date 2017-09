La 1 estrena el próximo martes la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'

Bibiana Fernández, Carlos Baute, Silvia Abril o José Corbacho son algunos de los doce concursantes de la nueva temporada MasterChef Celebrity, una segunda entrega de este formato que promete ser "memorable" con una docena de famosos vestidos de chef y que llegarán el próximo martes a La 1 de TVE. La directora de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, hizo el anuncio en la presentación del espacio en la que estuvieron presentes todos los concursantes, es decir, además de los citados, Anabel Alonso, Pepón Nieto, Marina San José, Edu Soto, Usun Yoon, Juan Betancourt, Patricia Montero y Saúl Craviotto.

"Me parecía imposible hacer un casting parecido o igual al del año pasado, pero lo hemos conseguido y lo hemos superado", comentaba, por su parte, Eva González, presentadora de este programa en el que volverán a ser jueces Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Con todos los concursantes reunidos en la presentación, junto a los no tan temibles jueces que les han valorado, la presentadora de MasterChef vaticina que será una temporada "memorable", en la que, además, como reconoce el jurado, los concursantes vienen muy preparados y son "muy competitivos".

"Va a haber momentos inolvidables", aseguró Prieto, a la vez que recordó que MasterChef y todas sus vertientes -el programa de adultos amateur, el infantil y este de celebridades- son programas de "servicio público" porque inculcan "valores como el compañerismo o la superación".

"Llevo casi 40 años en televisión y es una experiencia que no voy a olvidar en mi vida", comentó Bibiana Fernández, mientras que Silvia Abril bromeaba diciendo que "ha currado más" que en "toda" su vida, a la vez que reconoce la labor del "equipo maravilloso" detrás del programa que les ha acompañado en este "duro viaje". "A veces dices, 'la televisión es una mentira', pues no, aquí todo es real", subrayaba el cantante venezolano Carlos Baute, quien se muestra "encantado" de haber vivido esta experiencia. Aunque no todo serán celebridades del cine o la música en esta entrega, ya que también participará el medallista olímpico y policía Saúl Craviotto, mucho menos acostumbrado a las cámaras aunque sí al riesgo.