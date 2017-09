Las comisiones de fiestas populares deberán contratar un seguro

Lo que en la práctica se venía pidiendo a las comisiones de fiestas para organizar una verbena popular, ahora será ley y de mandado cumplimiento. Los responsables de organizar cualquier fiesta popular deberán presentar una declaración responsable en la que acrediten que han contratado un seguro para el evento y, en el caso de que se instalen escenarios con partes móviles, una explicación técnica, que han de proveer las empresas que los instalen. Por ejemplo, una orquesta que tenga un escenario con diferentes estructuras es responsable de facilitar a la comisión la fiestas el documento técnico necesario, que se debe incluir en la declaración responsable.

"No hay más requisitos que hace dos años", afirmó el vicepresidente de la Xunta. El procedimiento no es nuevo a los ojos de Rueda porque hace dos años Vicepresidencia comunicó a los concellos por medio de una circular cuál era el procedimiento a seguir, ya que en los primeros momentos del borrador de la ley la inquietud se extendió por las comisiones de fiestas. A pesar de que entonces no había ley gallega al respecto, sí existía normativa estatal que "obligaba a contratar un seguro" en caso de celebrar eventos con público. "Antes de la circular había mucha confusión", puntualizó. Rueda considera que la nueva norma viene a llenar este "vacío legal" y lo hace adaptándose a las características de Galicia y de sus numerosas fiestas populares, ya que la ley "no tiene exigencias muy difíciles de cumplir". La Xunta ha considerado que no es lo mismo que la organización de una fiesta dependa de una asociación de vecinos que de otro tipo de promotora, de ahí que las condiciones sean más flexibles, pero "sin descuidar la seguridad".