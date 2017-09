Los alumnos que aprueben selectivo ahora, sin plaza en el 60% de las carreras de Galicia

Los estudiantes que van a selectividad en septiembre ven cómo a cada plazo que se cierra disminuyen sus oportunidades de acceder a la carrera deseada. Mientras esperan a conocer sus notas -la CiUG asegura en su web que las publicará mañana-, discurre el sexto plazo de matrícula para quienes aprobaron en junio y cuando el último convocado haya formalizado su inscripción, ya no quedarán plazas en otras once titulaciones ofertadas en alguna de las tres universidades gallegas. En total, junto a las que colgaron el cartel de completo en las anteriores convocatorias, son ya casi un centenar las carreras inaccesibles para quienes superen la convocatoria extraordinaria.

En concreto se elevan a 67 las titulaciones entre las que pueden elegir los alumnos que superen la selectividad en septiembre, a quienes les tocará matricularse en los dos plazos que quedan repartidos a lo largo de octubre. Más de 2.100 alumnos se presentaron a la convocatoria extraordinaria y 1.500, según la CiUG, lo hicieron en la fase general y no en la específica, que sirve solamente para subir nota. En todo caso, las buenas calificaciones no sobran, porque incluso ahora, en el sexto plazo, hay dos carreras que requieren más de un 10 para poder incorporarse a sus aulas: se trata de Veterinaria (que se imparte en el campus de Lugo, en la Universidade de Santiago, con un 10,340), la Enfermería impartida en el campus de A Coruña (con un 10,152) y la Enfermería impartida en Meixoeiro (Vigo), con un 10,038.

Precisamente las Enfermerías son las protagonistas de los últimos cierres, lo que se produce como efecto arrastre de Medicina, que a estas alturas sigue convocando a estudiantes pese a haber cerrado con un 12,430, la cuarta nota más alta de todos los campus tras los dobles grados de Matemáticas y Física (13,356), Comunicación Audiovisual y Periodismo (12,942), Ingeniería Informática y Matemáticas (12,800). En este plazo de matrícula, que finaliza a las 14.00 horas del viernes, entre las titulaciones que no admitirán más ingresos están también la Enfermería impartida en Lugo (donde la nota del último convocado es 9,390), la que se oferta en Ferrol (9,386) y la que se estudia en Pontevedra (que cierra con un 9,589). Para quienes insistan en cursar esta carrera, solo quedaría sitio en la del campus de Ourense y en Enfermería-Povisa.

Las otras nuevas titulaciones que no admitirán más alumnos cuando se matriculen los citados hasta el viernes serán Nutrición Humana y Dietética (otra sanitaria, con un 8,328), en el campus de Lugo, las de Biología (8,340), Ciencias del Mar (5,698) y Química (7,010), en Vigo, y Ciencias Ambientales (5,710), en Ourense. Las carreras que cierran o cerraron sus puertas sin llegar al seis no son mayoritarias, dado que solo suponen una docena de las tres universidades.

Por el contrario, las elevadas calificaciones, no obstante, no son privilegio de las carreras sanitarias, aunque los estudios de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) muestren que sus titulados ganan mejores salarios. A lo largo de las seis convocatorias, y según los datos difundidos ayer por la CiUG, en total son 34 carreras las que exigen más de un 9 y en 26 de ellas (es decir, en uno de cada cuatro grados completados), las calificaciones requeridas superan el 10.

A falta de los que se matriculen en este sexto plazo, en el que están llamados a formalizar su relación con las facultades unos 800 jóvenes, de lo sque más de 630 están citados para anotarse en la que tienen como primera preferencia, en las aulas de las facultades gallegas estarían ya estudiando, con todo el papeleo hecho, 9.810 alumnos de nuevo ingreso, que ocuparían el 85% de las más de 11.400 plazas ofertadas en su conjunto por las tres universidades gallegas.